עוד מכה ללפיד: הח"כ מיש עתיד בדרך לליכוד

האם דרכו הפוליטית של חבר הכנסת ירון לוי תמצא בית חדש דווקא במחנה הלאומי? מגעים שקטים מתנהלים בימים אלה בין גורמים בכירים במפלגת הליכוד לבין לוי, שפרש לאחרונה מסיעת 'יש עתיד', כך דיווח העיתונאי אבי סולומון באתר 'וואלה'.

על פי הדיווח, נציגים בליכוד נפגשו עם לוי ובחנו עמו את האפשרות לשריין לו מקום ברשימת המפלגה לקראת הבחירות הבאות. השיחות הללו מגיעות לאחר ששמו של לוי כבר עלה לכותרות במערכת הפוליטית, בעקבות הבחירות לתפקיד מבקר המדינה והסערה שהתחוללה באופוזיציה סביב סירובו לשתף כיצד הצביע במעטפה החשאית.

מטעמם של חבר הכנסת לוי ומפלגת הליכוד לא נמסרה תגובה לדיווחים.

הודח מוועדת הבריאות והוסר מקבוצות הוואטסאפ

המגעים עם הליכוד מתרחשים ברקע יחסים עכורים במיוחד וצעדי ענישה חריפים שננקטו נגדו בתוך 'יש עתיד'. גורמים במפלגה אישרו כי מאז שהודיע על סיום דרכו הסיעתית, לוי הודר באופן כמעט מוחלט מפעילותה השוטפת: הוא הוסר מקבוצות הוואטסאפ הרשמיות של הסיעה והורחק מישיבותיה הפנימיות. בנוסף, לוי הודח מחברותו בוועדת הבריאות של הכנסת – הזירה המרכזית שבה פעל במסגרת עבודתו הפרלמנטרית.

נזכיר כי לוי הודיע עוד ב-4 במאי על החלטתו שלא להתמודד מטעם 'יש עתיד' בקדנציה הבאה, לאחר 14 שנות פעילות במפלגה. הוא הבהיר כי עדכן את היו"ר יאיר לפיד על צעדיו, אך הדגיש כי בכוונתו להמשיך ולשרת כחבר כנסת מן המניין עד לסיום הקדנציה, תוך התמקדות בנושאי בריאות הנפש ושיקום פצועי צה"ל.