הרגע שכולם חיכו לו סוף סוף הגיע. תחזית מזג אוויר

( שאטרסטוק )

תחזית מזג אוויר לימים הקרובים: לאחר שבוע של שרב כבד ועומסי חום קיצוניים ברחבי הארץ, נראה כי גל החום הגדול מתחיל לסגת באופן הדרגתי, וממחר (שני) תורגש הקלה ראשונה בתנאי מזג האוויר.

ביום שני תחל ירידה ראשונית במעלות החום. על אף שעדיין צפוי להיות חם מהרגיל עד שרבי באזורי ההרים ובפנים הארץ, והלחות תמשיך להכביד במישור החוף, תירשם התמתנות מסוימת בעומסי החום הקיצוניים. החל משעות הצהריים צפויות להתחזק הרוחות, בעיקר באזורים ההרריים והפנימיים. ביום שלישי תימשך מגמת ההקלות, כאשר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית עד בהיר ובהמשך היום ייעשה בהיר. הירידה בטמפרטורות תורגש בעיקר בפנים הארץ ובהרים, אם כי שם עדיין יהיו המעלות גבוהות מהממוצע, ובחוף יימשך מזג האוויר הביל עם עומסי חום כבדים.

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בחמישי: חזרה לשגרה הקיצית

ההקלה תלך ותעמיק גם ביום רביעי, אז צפויה ירידה קלה נוספת במעלות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלחות בחוף תישאר גבוהה, אך מגמת השבירה של גל החום הקיצוני תהיה כבר ברורה בכל חלקי הארץ.

את השינוי המיוחל נרגיש במלואו ביום חמישי: לאחר בוקר מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות יוסיפו לרדת ויחזרו סוף סוף להיות רגילות וממוצעות לעונה. במקביל תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום ברחבי הארץ, ששיאם כבר יהיה מאחורינו.