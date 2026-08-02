השר איתמר בן גביר שיגר היום (ראשון) אמירות קשות נגד היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, ברקע דיוני ההיערכות לקראת הבחירות לכנסת ה-26.

"בכל מקום שידה של היועמ״שית הפושעת ותופרת התיקים תיגע, זו תהא חבלה מכוונת בטוהר הבחירות ובאמון הציבור", תקף בן גביר ופנה ישירות לראש הוועדה: "אני קורא לשופט סולברג לסלק אותה מכל קשר לעיסוק בבחירות".

פגישת תיאום לקראת הבחירות: אכיפה בדרכים ומניעת השפעה פסולה

דבריו החריפים של השר הגיעו בתגובה לדיווח הרשמי על פגישת עבודה שקיימו יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, ומ״מ המנכ״ל עו״ד דין ליבנה, עם היועמ"ש בהרב-מיארה, פרקליט המדינה עו"ד עמית איסמן וצוותיהם המקצועיים.

הפגישה נערכה במסגרת סבב שיחות שמקיימת הנהלת הוועדה עם גורמי אכיפת החוק, במטרה לשרטט את דרכי הפעולה להבטחת תקינות ההליך הדמוקרטי. בין הנושאים הראשיים שנדונו: הגברת האכיפה נגד עבירות על חוקי הבחירות, היבטים משפטיים של השפעה פסולה על בוחרים, והיערכות לאכיפת האיסור על חסימת עורקי תנועה ביום ההצבעה כדי לאפשר נגישות מלאה לקלפיות.

סולברג הדגיש בתום המפגש כי "טוהר הבחירות הוא תנאי יסוד לאמון הציבור בדמוקרטיה", והוסיף כי האכיפה הנחושה של כלל הגורמים חיונית להגנה על זכות ההצבעה. היועמ"ש בהרב-מיארה ופרקליט המדינה איסמן ציינו מצידם כי מערכת אכיפת החוק תפעל בשיתוף פעולה מלא ובאופן שוויוני ומהיר מול כל חשד לעבירה פלילית, כדי לקיים הליך בחירות הוגן ונקי.