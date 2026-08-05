הנקודה האדומה: מצעד "הפוליטיקאי הסרוג המעצבן של הקיץ”- המקום ה-2! 

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

"ברוכים השבים למצעד השבועי המיוחד לבחירת : "הפוליטיקאי הסרוג המעצבן של הקיץ תשפ"ו"! אנחנו כמעט בפסגה!

והיום במקום השני:

המועמד הסרוג מרעננה לראשות הממשלה, נפתלי בנט!

מנימוקי השופטים: בנט זוכה על פיתוח הסטארט-אפ ‘הממשלה-שבדרך-שלי-בלבד’ ביחד עם לפיד כדי לאבד עוד כמה מנדטים. נפתלי מעצבן כי הוא פועל במוד של 'אייפון': הוא יוצא כל שבוע בגרסה חדשה (עכשיו 'בנט- עם חולצה לא מכופתרת אבל עדיין ממלכתי'), משכנע אותך שזו משימת חיים ורק הוא יכול להציל את ישראל ומשאיר אותך עם סוללה שנגמרת מהר בלי לראות את הסרטון ביוטיוב על ספיידרמן החדש (שכמוהו גם בנט מסתבך בקורים של עצמו). הוועדה ציינה במיוחד את יכולתו המרשימה לעצבן את יאיר לפיד עד כדי כך שהאחרון כתב שיר על חברים שלא מסתדרים, שצפוי לעלות ליוטיוב אחרי ההתרסקות הצפויה בבחירות.

בנט כמעט ניצח. הוא הגיע כל כך קרוב למקום הראשון, ויש מצב שההפסד במצעד הזה מעצבן אותו יותר מהמצב של "ביחד" בסקרים..”

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!