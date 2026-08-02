בעקבות דבריו: מתקפה מבית על גלעד ארדן

גלעד ארדן ( יונתן זינדל / פלאש 90 )

מתיחות פנימית בצל ההערכות על הקמת מפלגה חדשה: גורמים המעורים במגעים להקמת מחנה פוליטי שיאגד את "המפלגות על הגדר", מה שמכונה במערכת הפוליטית "הגוש שבין הגושים", מותחים ביקורת חריפה על הצהרתו של השר לשעבר גלעד ארדן, שהבהיר כי לא יסכים לשילוב מפלגת 'הדמוקרטים' בקואליציה עתידית.

על פי הדיווח באתר 'וואלה', לטענת אותם גורמים, פסילת רשימה מראש סותרת לחלוטין את הדגל המרכזי של המפלגה המתוכננת, המתיימרת לפעול להקמת ממשלת אחדות ולהתנגד לממשלות צרות. מעבר לכך, הם מזהירים כי המהלך פוגע קשות ביכולת התמרון והמיקוח של ארדן מול ראש הממשלה בנימין נתניהו ביום שאחרי הבחירות. "הוא פשוט מוותר מראש על מנוף הלחץ שלו במשא ומתן ומשאיר לעצמו רק נתיב אחד להרכבת קואליציה", ציינו גורמים המעורים בפרטים. "איך בדיוק הוא מתכוון לכפות ממשלת אחדות בצורה כזאת?".

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ארדן תקף את נתניהו, בגוש מזהירים מצמצום האפשרויות

הביקורת מגיעה ברקע דברים חריפים שפרסם ארדן מוקדם יותר ברשת X, שבהם תקף את ראש הממשלה בעקבות הדיווחים על התחייבותו לקדם חוק גיוס חדש לאחר הבחירות. "לא קונים יותר הבטחות על 'גיוס', ולא קונים יותר הבטחות על 'אחדות'. לא נשב בממשלה צרה, של אף אחד", הבהיר ארדן.

אלא שבסביבת הגוש החדש טוענים כי ההצהרה הלוחמנית פועלת כחרב פיפיוור. לטענתם, ההתעקשות לפסול את מפלגת 'הדמוקרטים' מצמצמת דרמטית את מרחב הפעולה הפוליטי של ארדן.

"כדי לכפות הקמת ממשלת אחדות, חייבים להשאיר את כל הקלפים והאפשרויות על השולחן", סיכם אחד המעורים במגעים. "ברגע שאתה מציב וטו על צד אחד במפה הפוליטית, אתה כובל את עצמך ומאבד את היכולת להפעיל לחץ אמיתי על נתניהו".