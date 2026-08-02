הרב שרקי יוצא בחריפות נגד מעצר דרדיק

הרב אורי שרקי, ר"מ במכון מאיר, רב קהילת "בית יהודה" בקריית משה בירושלים ומרבני הציונות הדתית, קורא היום (ראשון) לשחרורו המיידי של טל ינון דרדיק, העצור בצו מנהלי שהוציא נגדו אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט ושובת רעב זה 28 ימים במחאה על מעצרו.

"אם טל ינון דרדיק חשוד בעבירות על החוק, נא להעמיד אותו למשפט." כך כתב הרב שרקי בתגובה למעצר דרדיק, והוסיף כי "בכל מקרה, המשך מעצרו איננו מוסרי ומהווה הפליה בוטה של מתיישבי יהודה ושומרון

"לעומת כל אזרח אחר בישראל. יש כאן ריח חריף של רדיפה, ויש לפעול באופן מיידי לשחרורו." חתם.

פגיעה בדמוקרטיה הישראלית

נזכיר כי שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי הצו נגד דרדיק יבוטל וכי הוא ישוחרר ממעצר. אולם בניגוד לעמדתו, הגישו אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט ופרקליטות מחוז ירושלים ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד החלטת ועדת הערעורים ביו"ש, וביקשו להשאיר את הצו המנהלי נגד דרדיק בתוקף.

בארגון "חוננו" תקפו את הגשת הערעור: "בניגוד לעמדת שר הביטחון ישראל כ"ץ שפורסמה בהודעת השר לציבור, אלוף הפיקוד אבי בלוט והפרקליטות פנו לבימ"ש ודורשים להשאיר את הצו המנהלי כנגד דרדיק בתוקף."

ב"חוננו" הוסיפו כי "אלוף הפיקוד החליט להילחם בדרג הנבחר", וטענו כי מדובר ב"פגיעה בדמוקרטיה הישראלית ובסדרי השלטון".