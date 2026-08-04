הנקודה האדומה: מצעד "הפוליטיקאי הסרוג המעצבן של הקיץ”- המקום ה-3!   

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

"ברוכים השבים למצעד השבועי שלנו: "הפוליטיקאי הסרוג המעצבן של הקיץ תשפ"ו"!

והיום מתחילים עם שלושת הגדולים והראשון שבהם במקום השלישי:

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ'!

מנימוקי השופטים: סמוטריץ' הרוויח את המקום השלישי ברשימת הפוליטיקאים הסרוגים המעצבנים בזכות המיומנות הבלתי נתפסת שלו להפוך כל סוגיה כלכלית מורכבת לדיון על ‘קדושת הארץ’, ובזכות היכולת האישית המדהימה להפוך את האנגלית שלו לנשק יום הדין.

הוועדה ציינה כי רק ההקשבה למבטא שלו בראיונות הבינלאומיים גרמה לנפילה חדה בבורסה ולפרישתם של שלושה כלכלנים בכירים, שטענו ש"השפה לא נשמעה ככה מאז מגדל בבל".

סמוטריץ’ זה מקום שלישי מובהק במצעד המעצבנים. הוא מעצבן אותך, ואז כשאתה מנסה להבין למה, הוא עונה לך ב: "וי מסט פייט פור עוור פיוצ'ר", ואתה פשוט מחפש כותרת על בן-גביר."

--

הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!