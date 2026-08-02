אסון ביוון: מסוקי כיבוי התנגשו בזמן טיפול בשריפה, 2 הרוגים במקום

רגעי ההתנגשות ( שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים )

אסון חריג ביוון: שני מסוקי כיבוי התנגשו היום (ראשון) בזמן שפעלו לכבות שריפה שפרצה ביער במחוז פסאת'ה שממערב לאתונה. בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראו רגעי התאונה, שהתרחשה בזמן שהמסוקים ניסו לבלום את האש שהתפשטה בשטח הררי. בשלב מסויים, אחד המסוקים עבר מעל השני ופגע בו. בעקבות ההתנגשות, המסוק השני עלה בלהבות ונפל לקרקע.

על פי ההערכות, תנאי מזג האוויר והעשן הכבד שהיתמר מהשריפה הובילו לקשיים בראות - וכתוצאה המסוקים פגעו אחד בשני.

בעקבות האירוע נפתח מבצע חיפוש והצלה לאיתור אנשי הצוות שהיו על המסוקים - ובהמשך נאמר כי שני בני אדם נהרגו בהתנגשות. בשלב זה לא ידוע אם היו עוד אנשי צוות על המסוקים, ואם כן - מה מצבם.