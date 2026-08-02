הלם במערכת הפוליטית: "מהלך מבריק של מנסור עבאס"

הדיווחים על מגעים פוליטיים בין ניצב בדימוס וחבר הכנסת יואב סגלוביץ' (יש עתיד) לבין מפלגת רע"ם מעוררים סערה עזה בימין. בפתחה של תוכניתו ברדיו 'גלי ישראל', שיגר הפרשן יעקב ברדוגו מתקפה חריפה וחסרת תקדים נגד הצעד המסתמן.

"הוא הולך עם מנסור עבאס של האחים המוסלמים, שמקבלים הוראות ישירות מהתנועה", פתח ברדוגו והעלה תהיות לגבי עברו של סגלוביץ' במערכת אכיפת החוק. "ראש אגף החקירות והמודיעין לשעבר הגיע עם התפיסה המדינית הזו רק אתמול? האם התפיסה הזו לא ליוותה אותו גם בתקופתו במשטרה ולא השפיעה על אופן ניהול החקירות באגף?".

"מכשיר את השרצים, מהלך מבריק של עבאס"

ברדוגו טען כי מדובר במפנה פוליטי המשרת בראש ובראשונה את הנהגת רע"ם. "מדובר במהלך מבריק מצדו של מנסור עבאס", טען. "הוא מצא את הדמות היהודית שתלבין אותו ותעניק רוח גבית נוספת לאחים המוסלמים. סגלוביץ' למעשה מכשיר את שרצי התנועה".

לסיום, קרא ברדוגו לכל מי שנחקר בעבר על ידי סגלוביץ' מקרב המחנה הלאומי לבחון צעדים משפטיים: "כל אדם מנבחרי או נציגי הימין שנחקר בעבר על ידו – הייתי ממליץ לו לבדוק כעת את האפשרות לדרוש את פתיחת תיק החקירה שלו מחדש".