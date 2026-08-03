הנקודה האדומה: מצעד "הפוליטיקאי הסרוג המעצבן של הקיץ”- המקום ה-4!  

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

"ברוכים השבים למצעד השבועי 'הפוליטיקאי הסרוג המעצבן של הקיץ תשפ"ו'!

היום נחשוף את המדורג במקום הרביעי, האיש והעצמה היהודית:

השר איתמר בן גביר!

מנימוקי השופטים : המקום הרביעי מגיע לבן-גביר אחרי שהצליח לעצבן את נתניהו כי לא הסכים לרוץ יחד עם סמוטריץ’, לעצבן את היועמ"שית גלי בהרב-מיארה כי נשאר בתפקיד הרבה מעבר למה שהיא רצתה ולא הצליח להגיע אתה להבנות, ולהתעצבן בעצמו על כל הסכם שמישהו אחר מציע.

לאחרונה נראה שהוא מתעקש לנהוג בממלכתיות יתר ולא לעצבן כמות מוגזמת של אנשים בכל יום ולכן הוא לא הגיע השנה לשלושת הגדולים אבל סביר להניח שיגיע רחוק מעבר לקו הירוק ובוודאות שמפלגתו תעבור את הקו האדום (וגם בן -גביר יחצה קו אדום בכל יום).

המקום הרביעי שוריין לו כי במיקום זה אין חשש לתביעה של בן-גביר על כך שזכה במקום הראשון בתואר 'הכי מעצבן' והוא יכול ממיקום זה להמשיך לתבוע שמאלנים שקוראים לו בשמות גנאי מאחורי הגב.”

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!