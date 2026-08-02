גיא פלג מעריך: זה הצד שינצח בבחירות

דיון סוער סביב הרפורמה המשפטית ומפת הגושים הפוליטית התפתח במהלך תוכניתו של העיתונאי והפרשן גיא פלג ברדיו 103FM, בעקבות שאלה נוקבת של מאזין שעלה לשידור.

המאזין ביקש לברר מה תהיה הלגיטימציה של קואליציה עתידית לקדם שינויים במערכת המשפט ביום שאחרי הבחירות הקרובות. "בעוד כחודשיים וחצי הולכים לבחירות, והבוחרים מכירים היטב את תפיסת העולם והמדיניות של כל סיעה", טען המאזין. "במידה שהימין ישיג ניצחון בפער ניכר, האם תהיה לו הזכות לגיטימית לממש רפורמה בבית המשפט?".

בתגובה לדברים, סיפק פלג הערכה פוליטית מעניינת לגבי זהות המנצחים בבחירות והגדרת המחנות במפה הפוליטית.

"הימין ינצח בכל מקרה", פסק פלג בנחרצות והוסיף: "מכיוון שאביגדור ליברמן ונפתלי בנט מייצגים עמדות ימניות יותר אפילו מבנימין נתניהו".