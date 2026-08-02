הנקודה האדומה: מצעד "הפוליטיקאי הסרוג המעצבן של הקיץ”- המקום ה-5!   

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

"ברוכים הצופים במצעד "הפוליטיקאי הסרוג המעצבן של הקיץ תשפ"ו"!

בכל יום יעלו ויבואו הפוליטיקאים הסרוגים שעצבנו אותנו הכי הרבה בקיץ הזה-

מהמקום החמישי המכובד ועד המקום הראשון שמעצבן כל סרוג שני בנפרד.

אנחנו מתחילים עם המקום החמישי, בו דורג יושב ראש ועדת חוקה חוק משפט ואנטי יועמ”שית:

חבר הכנסת שמחה רוטמן!

מנימוקי השופטים: ועדת המצעד המורכבת מחוקרי דעת קהל ששמם המלא שמור בכספת בית כנסת אי שם מעבר לאחוז החסימה, התרשמה עמוקות מיכולתו הפנומנלית של רוטמן לקחת חוק טכני, כמו "חוק התקנים הבינלאומיים לברזים במלונות", ולהפוך אותו למאבק קיומי מול היועמ"שית גלי בהרב מיארה, תוך כדי שהוא גורם לחברי האופוזיציה בוועדה לפתח מיגרנה ברמה גבוהה ולצעוק לעברו שלוש פעמים כדי שיהיה תירוץ להפסקת קפה במזנון.

חבר הכנסת רוטמן הוא "המאמי הסרוג הלאומי" שלא מחפף עבודה, תמיד מעצבן, ואי אפשר שלא לכעוס עליו.

ולמה רק מקום חמישי? כי עם כל הכבוד לרעש, הציבור כבר למד לחיות עם רעשי הרקע האלה.

זה מעצבן, אבל לא גורם לך להסיר עוקב מהציונות הדתית.

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!