תאונה קשה בגולן: הרוג ו-9 פצועים בכביש 98

גבר כבן 35 נהרג ו-9 בני אדם נוספים נפצעו בתאונת דרכים שהתרחשה היום (ראשון) בין מיניבוס לרכב פרטי בכביש 98 בסמוך לצומת אפיק. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום קבעו את מותו של הגבר, והעניקו טיפול רפואי ראשוני לפצועים - שפונו בהמשך למרכז רפואי צפון (פוריה).

לפי מד"א, אחד הפצועים הוא גבר כבן 30 שנפצע באורח בינוני עם חבלות בגפיים. 8 הפצועים הנותרים במצב קל.

פרמדיקית מד"א טל טבצניק וחובשי מד"א שלומי בוקסר וגדי אלי סיפרו כי "מדובר בתאונת דרכים קשה בין 2 כלי רכב פרטיים, בתוך אחד הרכבים המרוסקים ראינו גבר בשנות ה-30 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. במקביל, הענקנו טיפול רפואי מתקדם ל-9 פצועים נוספים שנפצעו באורח בינוני וקל, ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם יציב".