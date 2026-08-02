אינדונזיה: 5 הרוגים ועשרות נעדרים בשריפה במעבורת

אסון בלב ים: לפחות חמישה בני אדם נהרגו ו-41 נוספים הוגדרו כנעדרים בשריפה שפרצה היום (ראשון) במעבורת סמוך לחופי אינדונזיה. חיל הים המקומי פתח במבצע חילוץ נרחב, במהלכו פונו מאות נוסעים ואנשי צוות מהספינה הבוערת.

לפי הדיווחים בתקשורת המקומית, השריפה פרצה על סיפון המעבורת "מוטיארה סנטוסה 2" שהייתה בדרכה מסורבאיה שבמחוז ג'אווה לאי סולאווסי. 271 בני אדם היו על המעבורת, מתוכם 231 נוסעים ו-39 אנשי צוות.

צוותי ההצלה סיפרו כי השריפה פרצה בין השעה 6:00 ל-7:00 בבוקר (לפי שעון מקומי), כשהמעבורת הייתה מול חופי האי מדורה. אנשי הצוות דיווחו על האירוע לצוותי ההצלה בסורביה כשעה לאחר מכן, ובהמשך נותק עמם הקשר.

רק בשעה 9:45 הרשויות הצליחו לקבוע את המיקום המדוייק של המעבורת הבוערת. הנוסעים נאלצו להצטופף באזור גשר הפיקוד וחרטום הספינה, כשהם לבושים בחגורות הצלה. רבים מהם קפצו אל הים כדי להתרחק מהלהבות.

מבצע החילוץ ארך שעות ארוכות, כשעד כה חולצו בחיים 225 נוסעים ואנשי צוות - וחמישה גופות נמשו מהים. כאמור, 41 מהנוסעים עדיין לא אותרו כנעדרים. בשלב זה הסיבה לפריצת השריפה עדיין לא ברורה, והרשויות אמרו כי יפתחו בחקירת נסיבות האירוע. לפי ההערכות, ייתכן שהשריפה פרצה עקב תקלה טכנית או כשל בטיחותי.