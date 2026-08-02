יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף מסר היום (ראשון) תגובה חריפה בעקבות הודאתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו כי חוק המעצרים הזמני נכשל במטרתו. "הפרסום לפיו ראש הממשלה הודה שחוק המעצרים 'לא צלח', רק מאשר את מה שהיה ברור לנו מהרגע הראשון", ציין גולדקנופף.

לדברי יו"ר יהדות התורה, הכישלון המוכר של החוק חושף את כוונותיו האמיתיות של ראש הממשלה בסוגיית הגיוס. "ראש הממשלה לא מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות ולא מתכנן להביא חוק גיוס, ולפיכך עזבנו את הממשלה", הבהיר.

"ספין נוסף שלא נועד לפתור דבר"

גולדקנופף המשיך ותקף את חוק המעצרים בחריפות: "חוק המעצרים היה ספין נוסף שלא נועד לפתור דבר, וחבל שבא לעולם". החוק, שנועד לדברי נתניהו להפחית את המתיחות סביב מעצרם של חייבי גיוס חרדים ולהגדיל את מספר המתגייסים לצה"ל, הוכרז על ידי ראש הממשלה עצמו כבלתי מוצלח.

בדיון סגור שהתקיים לאחרונה, הודה נתניהו כי "בפועל זה לא צלח, ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה". במקום זאת, הבטיח ראש הממשלה כי לאחר הבחירות תוקם ממשלה לאומית רחבה שתעביר "מיד חוק גיוס מלא שיענה על צרכי צה"ל".

קו אדום ברור לקראת הבחירות

יו"ר יהדות התורה הציב קו אדום ברור לקראת הבחירות הצפויות: "אחרי הבחירות נלך רק עם מי שיסדיר את מעמד בני הישיבות והאברכים". הצהרה זו מבהירה כי המפלגה החרדית לא תסתפק בהבטחות כלליות, אלא תדרוש הסדרה מלאה של מעמד לומדי התורה.

נתניהו אמנם הציג מסר תקיף בנוגע לאכיפת החוק כלפי מי שאינם לומדים תורה: "מי שלא לומד תורה יתגייס, או ילך לכלא", אך גולדקנופף דוחה את ההבטחות הללו ומציג אותן כחלק מהספין הפוליטי שליווה את חוק המעצרים הכושל.

גל ביקורת מהליכוד והאופוזיציה

הודאתו של נתניהו על כישלון חוק המעצרים עוררה גל ביקורת גם מתוך מפלגת הליכוד עצמה. ח"כ דן אילוז תקף בחריפות את ראש הממשלה וטען כי "נתניהו, שנכנע פעם אחר פעם לכל דרישה הזויה של החרדים, חושב שהציבור מטומטם".

גם גלעד ארדן דחה את הבטחות נתניהו בנוגע לגיוס ולאחדות, והבהיר כי לא יסכים להצטרף לממשלה צרה. "לא קונים יותר הבטחות על 'גיוס', לא קונים יותר הבטחות על 'אחדות'", כתב ארדן, תוך שהוא מציב קו אדום ברור מול ראש הממשלה.

התפתחויות אלה מעידות על משבר אמון עמוק בין נתניהו לבין גורמים שונים בקואליציה ובאופוזיציה כאחד, כאשר סוגיית הגיוס ממשיכה להוות נקודת מחלוקת מרכזית בזירה הפוליטית הישראלית.