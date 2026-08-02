בעקבות הפרסום בסרוגים: בוטלה הרחקת הרב ולדמן מהר הבית

יהודים בהר הבית (יוסי זמיר/פלאש90) ( יוסי זמיר/פלאש90 )

התפתחות בעקבות הפרסום בסרוגים: צו ההרחקה שהוצא נגד ראש ישיבת ניר, הרב נעם ולדמן, בוטל היום (ראשון) באופן מיידי, זמן קצר לאחר שנחשף בסרוגים כי הרב הורחק מהר הבית למשך חודש.

מפקד מחוז ירושלים במשטרה, ניצב אבשלום פלד, החליט לבטל את צו ההרחקה המנהלי שהוצא נגד הרב ולדמן, לאחר בחינת נסיבות האירוע. על פי הודעת המשטרה, הרב הורחק לאחר שלכאורה חרג מהכללים הנהוגים בהר הבית. עם זאת, לאחר בחינת המקרה הוחלט לבטל את הצו, בין היתר בשל העובדה שמדובר באירוע ראשון וכי הרב לא היה מודע לכללים.

צו ההרחקה ( צילום: ללא )

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כפח שפורסם בסרוגים, הרב ולדמן הורחק מהר הבית לאחר שתלמידי ישיבת ניר המשיכו בתפילתם במקום בתשעה באב, לאחר שלדבריהם השוטרים לא אפשרו להם להשלים את התפילה באזור המזרחי של ההר - האזור שאושר להם לתפילה.

ההרחקה עוררה ביקורת, בין היתר על רקע השינויים במדיניות בהר הבית בתקופת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והגידול במספר היהודים העולים להר.

כעת, כאמור, צו ההרחקה בוטל והרב ולדמן יוכל לשוב ולעלות להר הבית.