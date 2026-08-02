בן גביר אישר: אלפי תושבים ב"ש יוכלו לבקש רישיון נשק

בן גביר לא מבין את ארגוני השמאל ( יונתן זינדל/פלאש90 )

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אישר היום (ראשון) את הכללתה של באר שבע ברשימת היישובים הזכאים לרישיון נשק אישי. משמעות ההחלטה היא שעשרות אלפי תושבים המתגוררים במאות רחובות בעיר יוכלו להגיש בקשה לקבלת רישיון.

עם זאת, עצם המגורים ברחוב שהוכר כזכאי אינם מעניקים לתושב רישיון באופן אוטומטי. כל בקשה תיבחן בכפוף לעמידה בקריטריונים ובתנאים שנקבעו בחוק. ההחלטה התקבלה במסגרת הרחבת רפורמת הנשק שמוביל בן גביר, ולאחר עבודת מטה ובחינה מקצועית של משטרת ישראל ושל גורמי המקצוע באגף רישוי ופיקוח כלי ירייה. על פי הנתונים שנמסרו, קצב ההכרה ביישובים זכאים גדל בשנים האחרונות. בשנת 2021 הוכרו שישה יישובים בלבד, ואילו בשנים 2019, 2020 ו-2022 לא אושר אף יישוב חדש. בשנת 2023 הוכרו 23 יישובים, בשנת 2024 נוספו 21 ובשנת 2025 הוכרו 80 יישובים. מתחילת שנת 2026 הוכרו, לפי הנתונים, 126 יישובים נוספים. מאז הרחבת הרפורמה קיבלו למעלה מ-280 אלף אזרחים רישיון נשק אישי, ויותר מ-200 יישובים הוכרו כזכאים.

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בן גביר בירך על ההחלטה ואמר: ״אני גאה להמשיך את מהפכת הנשק ולהרחיב אותה גם לבירת הנגב. לתושבי באר שבע, כמו לכל אזרחי מדינת ישראל, יש זכות בסיסית להגן על עצמם ועל בני משפחותיהם״.

השר הוסיף כי בכוונתו להמשיך ולהוסיף ערים, יישובים ושכונות לרשימת המקומות הזכאים. ״המדיניות שלי ברורה: נשק בידיים הנכונות מציל חיים״, אמר.

להחלטה צורפה רשימת הרחובות המלאה שנכללו במהלך. תושבי באר שבע המתגוררים ברחובות אלה יוכלו להגיש בקשה, אך יידרשו לעמוד גם ביתר התנאים והקריטריונים לקבלת הרישיון.