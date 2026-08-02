צבא לבנון חוזר בו: מטען צד פצע חיילים, לא צה"ל

צבא לבנון חוזר בו מההאשמה מרחיקת הלכת וחפוזה, בה קבע תוך זמן קצר כי פציעה של חמישה חיילים בפיצוץ באזור בינת ג'בייל הייתה כתוצאה מתקיפה ישראלית, אך כעת חזר בו צבא לבנון, ועדכן כי מדובר במטען נפץ מאולתר, אשר בסיכוי גבוהה הונח על ידי חיזבאללה.

בתחילה, לאחר פציעת החיילים במהלך נסיעה מבצעית באזור בינת ג'בייל כתוצאה מפיצוץ, הפנו הלבנונים במהירות אצבע מאשימה כלפי ישראל. צבא לבנון פרסם הודעה רשמית בה טען ללא כל סימוכין כי צה"ל הוא זה שהביא לפציעתם של החיילים.

אך כעת, באקט של מבוכה מדינית וצבאית, חוזר בו פומבית צבא לבנון ומבהיר כי החיילים נפצעו ממטען נפץ שהוטמן בכביש ולא כתוצאה מתקיפה אווירית או הפגזה צה"לית, כאשר באופן כמעט וודאי מדובר במטען נפץ של חיזבאללה עליו עלו החיילים במהלך סיור.