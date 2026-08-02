ברוך דיין האמת: נפטרה אמו של הרב אוהד טהרלב

חיה אסתר גודלבסקי ע"ה, משוררת, ציירת ואמנית מיצב ישראלית, הלכה היום (ראשון) לעולמה. גודלבסקי, שהייתה בת 85, הייתה אם לארבעה, בהם הרב אוהד טהרלב, ראש מדרשת לינדנבאום.

היא נולדה בירושלים בשנת 1941 למשפחה חרדית, ובשנות השישים הייתה מורה בבית הספר הממלכתי-דתי נווה עציון בירושלים. למדה היסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית ובהמשך השלימה תואר שני בחינוך.

בשנת 1983 ראה אור ספר שיריה הראשון, "אבנים רכות", ומאז פרסמה 18 ספרי שירה. לצד כתיבתה עסקה גם בציור ובאמנות מיצב, והציגה את עבודותיה בתערוכות יחיד ובתערוכות קבוצתיות.

גודלבסקי הייתה חברה באגודת האמנים והפסלים, באגודת הסופרים העברים ובמרכז פא"ן ישראל. בשנת 2008 פרסמה את הפואמה "צרחת היופי", שנכתבה בעקבות מפגש עם פרופ' מוטי עומר, שהיה אז אוצר מוזיאון תל אביב.

היא הותירה אחריה את בעלה שלמה, ארבעה ילדים: הרב משה גודלבסקי, הרב אוהד טהרלב, נעמה שני ועדיה גודלבסקי ומשפחה ענפה.

הלווייתה תתקיים הערב בשעה 23:00 בבית הלוויות שמגר בירושלים, ומשם תצא להר הזיתים.