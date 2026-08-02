תמונה שפרסמה הדוגמנית עדן פינס באינסטגרם הצליחה להצית דיון סוער ברשתות החברתיות, לאחר שצלם האופנה וסוכן הדוגמניות עדי ברקן והדוגמנית ליאת בלו הגיבו בחריפות לתיעוד. ברקן, שמזוהה שנים עם המאבק נגד הפרעות אכילה ותת משקל בעולם הדוגמנות, כתב תחת התמונה: "הייתי בטוח שאחרי החתונה והסטרס שירד עם הזוגיות יפתח את התאבון, הלב שלי עם העוקבות".

התגובה של ברקן רמזה במפורש שלדעתו פינס, שנישאה לזמר אושר כהן לפני כשבועיים, נראית רזה מדי. המשפט עורר גל תגובות ברשת, כאשר חלק מהגולשים תמכו בדבריו ואחרים טענו שמדובר בהתערבות בלתי הולמת.

"הלב מתכווץ": ליאת בלו מגיבה

גם הדוגמנית ליאת בלו, בת ה-42, בחרה להגיב לתמונה של פינס. "אני מסתכלת על התמונה הזו והלב מתכווץ", כתבה בלו בסטורי שהעלתה על רקע התיעוד של פינס, שבו היא לבושה כמו מלחית, עם דגם מוקטן מאוד של טופ. "אני לא כותבת את זה נגד עדן פינס, אני מאחלת לה רק אושר", הבהירה בלו, "אני כותבת את זה נגד תרבות שמקדשת רזון קיצוני".

בלו, שרק לאחרונה דיברה בהרחבה במגזין סוף השבוע של mako על מצבה הרפואי, הוסיפה: "בתור אחת שעברה הפרעות אכילה, אושפזה ועד היום מתמודדת - אני יודעת לאן תמונות כאלה יכולות להוביל ילדות ונערות. הן לא רואות 'גנטיקה' - הן רואות יעד, הן רואות אידיאל והן מוכנות לעשות הכל כדי להגיע אליו".

"המחלה עם שיעור התמותה הגבוה"

בהמשך דבריה, כתבה בלו על רקע התמונה של פינס: "הגיע הזמן להפסיק להעריץ רזון ולהתחיל להעריץ בריאות, כי הפרעות אכילה הן המחלה הנפשית עם אחד משיעורי התמותה הגבוהים ביותר, אף תמונה ואף טרנד לא שווים חיים של ילדה".

הדיון שהתפתח ברשתות החברתיות מעלה שוב את השאלה המורכבת על האחריות של דמויות ציבור בעולם האופנה והדוגמנות כלפי קהל צעיר ורגיש. בעוד שחלק מהגולשים תמכו בביקורת של ברקן ובלו, אחרים טענו שמדובר בהתערבות בלתי הולמת בחיים האישיים של פינס.

רקע: המאבק נגד הפרעות אכילה

עדי ברקן ידוע כמי שמוביל מזה שנים מאבק נגד תת משקל והפרעות אכילה בתעשיית הדוגמנות בישראל. ליאת בלו, מצדה, שיתפה בעבר על ההתמודדות הקשה שלה עם הפרעות אכילה ואשפוזים, והפכה לדמות מרכזית בקמפיין למודעות לנושא.

עדן פינס, שנישאה לזמר אושר כהן בחתונה מפוארת שנערכה לפני כשבועיים, טרם הגיבה לביקורת. החתונה, שבה סידר את החופה והקידושין הראשון לציון הרב דוד יוסף, זכתה לסיקור נרחב בתקשורת.