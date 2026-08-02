בשמאל מודאגים: "הדמוקרטים בדרך ל-6 מנדטים"

לא ממושמעים. חברי רשימת הדמוקרטים לכנסת ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

הדמוקרטים בדרך להתרסקות. ככה לפחות מעריך יועץ התקשורת והפעיל הפוליטי רועי ניומן, מי שדברר את המחאה נגד הממשלה (הדגלים השחורים) ובעבר את מפלגת מרצ שרצה תחת השם 'המחנה הדמוקרטי'.

"רשימת הדמוקרטים שנבחרה בפריימריז היא רשימה לא מרשימה בעליל בקנה מידה לאומי", פרסם ניומן ברשת ה-X. "האדם הממוצע ברחוב ולא בטוויטר, אם יגידו לו את שמות המועמדים ללא הקשר לא יכיר את השמות. זאת עובדה שאין מה להתווכח איתה". לדבריו, לא רק שמדובר באנשים לא מוכרים, אלא שגם באנשי קיצון לא ממושמעים שמעלים לסדר היום נושאים קיצוניים שמזיקים "לגוש". הוא מתכוון להתבטאויות של חברי הרשימה אחרי הפיגוע בחוות גלעד שבמקום לגנות את הרוצחים, דיברו על פרובוקציה ישראלית וחשש מתג מחיר. לצד ח"כים מוערכים בשמאל כמו לזימי, קריב ורייטן, קפצו לרשימה פעילי שטח כמו יאיא פינק ומשה רדמן שמתבטאים בקיצוניות או אנשי שמאל קיצוני כמו גבי לסקי.

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"מצביעי המפלגה רוצים יותר מכל להעיף את נתניהו, אם הם יראו שהרשימה מזיקה לכך - הם ינטשו אותה בשניה. 2 מנדטים כבר נטשו בשבוע שעבר", כתב ניומן בהתייחס לסקרי סוף השבוע שהורידו את הרשימה מ-11 ל-8 מנדטים.

על משמעת הקמפיין שלא קיימת בדמוקרטים אמר ניומן: "תפקידם של מועמדים בתקופת בחירות זה לא ״לדבר על מה שחשוב״, גם לא ״להדגיש הבדלים ממפלגות אחרות בגוש״. זה מאוד פשוט תפקידם הוא לדקלם את דף המסרים שמחליט עליו ראש המפלגה אחרי סקרי עומק".

בביקורת גם על ראש הרשימה יאיר גולן, שיורה מסרים לכל הכיוונים, כותב ניומן: "מי שלא מסוגל לעשות את זה צריך בעיקר לסתום את הפה שלו. אלה החיים, זאת הפוליטיקה, זה מאבק שצריך לנצח בו, לא להיות צודק. וניצחון בפוליטיקה לא אומר להביא לייקים בטוויטר עם עיגולים סגולים".

ואת ההערכות שלו הוא סיום בתרחיש פסימי: "אם יאיר גולן לא יעשה שינוי מהר וישריין 2 שמות לפחות עם רמת היכרות לאומית - ההערכה שלי כרגע לפי התנהלות המפלגה והרשימה שהדמוקרטים בדרך ל-6 מנדטים. וזה עצוב מאוד".