הפרשן הכלכלי של ערוץ 14 מצטרף לפוליטיקה

רועי דנינו, מצטרף למפלגת ״ישראל תחילה״ בראשות ח״כ שרן השכל ( צילום: באדיבות שירן פרץ יח״צ )

סא״ל במיל׳ רועי דנינו הודיע היום (ראשון) על הצטרפותו למפלגת ״ישראל תחילה״, בראשות חברת הכנסת שרן השכל. דנינו, ששירת למעלה מ-600 ימי מילואים במהלך מלחמת חרבות ברזל, הסביר כי החליט להמשיך את שליחותו הציבורית בזירה הפוליטית.

דנינו, בן 40, נשוי ואב לחמישה, משמש פרשן ביטחוני וכלכלי בערוץ 14 ובכאן 11. הוא קצין מטה באוגדה, לחם בחטיבת הנח״ל, ומשמש גם יזם ואיש עסקים. במסגרת פעילותו העסקית מלווה דנינו חברות ביטחוניות ומוניציפליות. במפלגה ציינו כי הוא פועל לקידום פתרונות להסרת רגולציה, להפחתת מיסים ולהורדת יוקר המחיה, לצד חיזוק החוסן הלאומי. עוד נמסר כי במסגרת פעילותו האזרחית הוא מלווה בהתנדבות חיילי מילואים ובעלי עסקים שנפגעו כלכלית.

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״אחרי יותר מ-600 ימים בשטח ובמילואים, הבנתי שהשליחות לא מסתיימת כשפושטים את המדים״, אמר דנינו. לדבריו, החליט להצטרף להשכל משום שהיא מייצגת בעיניו ״מנהיגות נקייה ועניינית שמציבה את טובת המדינה לפני כל אינטרס״.

דנינו הוסיף: ״אני גאה להיות חלק מבניית האלטרנטיבה שישראל ראויה לה״.

ח״כ שרן השכל בירכה על הצטרפותו וטענה כי הוא מייצג את הציבור המשרת, העובד והנושא בנטל. ״רועי לא הסתפק במחאה, אלא החליט לקום ולעשות מעשה״, אמרה.

השכל התייחסה לניסיונו הביטחוני והעסקי של דנינו והוסיפה: ״כמילואימניק שחווה את המלחמה וכאיש עסקים שמכיר את השטח, רועי מביא איתו את התוספת שהפוליטיקה צריכה: חיבור אמיתי לחיים עצמם״.

לדבריה, מפלגת ״ישראל תחילה״ מבקשת להיות ביתו של ״הימין הממלכתי, המשרת והיוזם״. את דבריה חתמה בפנייה לדנינו: ״אני גאה שרועי איתנו. ברוך הבא״.