ארדן במסר ראשון נגד נתניהו: לא קונים יותר הבטחות שלך

גלעד ארדן תקף היום (ראשון) את ראש הממשלה בנימין נתניהו, לאחר שזה הציג במהלך דיון סגור את תוכניתו לקידום חוק גיוס מלא לאחר הבחירות.

״לא קונים יותר הבטחות על ׳גיוס׳, לא קונים יותר הבטחות על ׳אחדות׳. לא נשב בממשלה צרה, של אף אחד״, כתב ארדן.

דבריו הגיעו בעקבות התייחסותו של נתניהו לחוק המעצרים הזמני, שנועד לדבריו להפחית את המתיחות סביב מעצרם של חייבי גיוס חרדים, ובמקביל להגדיל את מספר המתגייסים לצה״ל.

נתניהו הודה בדיון כי החוק לא השיג את מטרתו. ״בפועל זה לא צלח, ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה״, אמר ראש הממשלה והבהיר כי לאחר הבחירות יבקש לקדם מהלך אחר.

לדבריו, הממשלה הבאה לא תסתפק בהסדר זמני נוסף: ״לאחר הבחירות נקים ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צרכי צה״ל״.

נתניהו התייחס גם למי שאינם לומדים תורה ואינם מתגייסים, והציג מסר תקיף בנוגע לאכיפת החוק: ״מי שלא לומד תורה יתגייס, או ילך לכלא״.

אלא שארדן דחה למעשה את שתי ההבטחות שהציג ראש הממשלה. המסר שפרסם מתייחס הן להתחייבות להעביר חוק גיוס מלא והן להבטחה להקים ממשלה רחבה, כאשר ארדן מציב מראש קו אדום ברור: הוא לא יסכים לשבת בממשלה צרה, ללא קשר לזהות מי שיעמוד בראשה.

המתקפה על נתניהו מגיעה ברקע דיווח על צעד פוליטי משמעותי שמתגבש מצדו של ארדן. לפי פרסום ראשון של הכתב הפוליטי נדב אלימלך ב״קבינט שישי״ של i24NEWS, ארדן צפוי להכריז במהלך השבוע על הקמת מפלגה חדשה.

על פי הדיווח, למפלגה החדשה צפויים להצטרף גם חבר הכנסת יולי אדלשטיין ואל״מ במיל׳ חזי נחמה. אם ההכרזה אכן תצא לפועל, דבריו של ארדן נגד הבטחות נתניהו עשויים להיות המסר הפוליטי הראשון שמסמן את הכיוון שאליו תפנה המפלגה החדשה.