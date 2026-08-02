הח"כ מהליכוד במתקפה על נתניהו: "הציבור לא מטומטם"

חבר הכנסת תקף את ראש הממשלה סביב חוק המעצרים וחוק הגיוס, והזהיר כי התנהלותו תחמיר את מצבו של הליכוד.

ח״כ דן אילוז מהליכוד תקף היום (ראשון) בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות התדרוכים שיוחסו לו מתוך שיחות סגורות בנוגע לחוק המעצרים ולכוונתו לקדם בממשלה הבאה חוק גיוס שיענה לצורכי צה״ל.

אילוז טען כי נתניהו פעל בעבר לקידום חוקי ההשתמטות, כלשונו, וכי ניסיונו להציג כעת עמדה אחרת מבטא יחס מתנשא כלפי הבוחרים.

״נתניהו, שנכנע פעם אחר פעם לכל דרישה הזויה של החרדים, חושב שהציבור מטומטם ולכן מתדרך עכשיו ׳משיחות סגורות׳ שהוא נגד חוק המעצרים ובממשלה הבאה הוא יקדם חוק גיוס שיענה לצרכי צה״ל״, אמר אילוז.

בהמשך דבריו דחה חבר הכנסת את המסר שיוחס לראש הממשלה, וטען כי הדברים אינם תואמים להתנהלותו לאורך המאבק סביב סוגיית הגיוס.

״הזוי. כמי שהיה שם לאורך כל המאבק נגד ההשתמטות, נתניהו לא רק שלא התנגד לחוקי ההשתמטות, הוא דחף בכל הכוח להעבירם. רק האצבעות של מתנגדי הכניעה לחרדים מנעו את אישור חלק מהם״, הוסיף.

אילוז הזהיר כי לדבריו, יחסו של נתניהו לציבור עלול לפגוע עוד יותר במפלגת השלטון: ״ההתנשאות הזאת כלפי הבוחר, והיחס אליו כמטומטם, רק תחמיר את מצב הליכוד״.

את דבריו חתם במתקפה חריפה על משמעות ההצבעה לליכוד, כפי שהוא רואה אותה. ״כי הציבור ממש לא מטומטם: אין אדם שלא יודע שהצבעה היום לליכוד היא הצבעה בעד מכירת חיסול לחרדים, פטור גורף מגיוס בזמן מלחמה. קריסת צה״ל והכלכלה, ודרעי וגולדקנופף כשרים בכירים מאוד״.