חילי טרופר נגד נתניהו: "פשוט אי אפשר להאמין לו"

ח״כ חילי טרופר תקף היום (ראשון) בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות העדכון שמסר בנוגע לחוק המעצרים. טרופר דחה את הבטחתו של נתניהו לגייס חרדים, וטען כי התנהלותו לאורך שנות המלחמה אינה מאפשרת להאמין לדבריו.

"אין גבול לציניות", פתח טרופר את דבריו, לפני שמנה את מחיריה הכבדים של המלחמה ואת העומס שהוטל על חיילי צה"ל ואנשי המילואים.

לדברי חבר הכנסת: "אחרי כמעט שלוש שנים של מלחמה, 966 חיילי צה"ל שנפלו, 24,000 פצועים, מאות אלפי צווי מילואים שנשלחו וראש ממשלה אחד שסירב שוב ושוב להעביר חוק גיוס אמיתי והלך עם המפלגות החרדיות נגד עמדת הצבא, הוא מבטיח שהפעם הוא באמת יגייס חרדים".

טרופר הציב במוקד הביקורת את הפער שלטענתו קיים בין ההבטחה הנוכחית של נתניהו לבין התנהלותו עד כה בסוגיית הגיוס. בדבריו הוא קשר בין מספר החיילים שנפלו והפצועים, לצד מאות אלפי צווי המילואים שנשלחו, לבין סירובו, לטענת טרופר, של ראש הממשלה להעביר חוק גיוס אמיתי.

חבר הכנסת הוסיף וטען כי נתניהו הלך עם המפלגות החרדיות נגד עמדת הצבא. מבחינתו, ההבטחה שלפיה הפעם יגויסו חרדים מגיעה לאחר תקופה שבה ראש הממשלה סירב שוב ושוב לקדם חוק גיוס כפי שטרופר סבור שנדרש.

את דבריו חתם טרופר במסר חד כלפי נתניהו והאמינות שהוא מייחס להבטחתו הנוכחית: "פשוט אי אפשר להאמין לו".

השר לשעבר גדי איזנקוט גם תקף את נתניהו: "ראש ממשלת מחדל שבעה באוקטובר וההשתמטות ממשיך להצטיין בבריחה מאחריות ובפחד. הוא מפחד מתוצאות כשלונותיו, הוא מפחד לא להיבחר שוב, הוא מפחד מועדת חקירה. הוא מפחד.

מרוב פחד, עבור ההישארות בכיסא וכנגד אזהרות הרמטכ״ל והדגלים האדומים בזמן מלחמה- נתניהו העביר רק לפני שבועיים חוק השתמטות בזוי שמחליש את צה״ל והחברה הישראלית כולה. נתניהו ממשיך לזלזל בציבור. הציבור לא יקנה את הספין החדש שמקורו בפחד מהסקרים.

היו לך כל כך הרבה הזדמנויות להיות מנהיג ונכשלת

נתניהו, במשך 4 שנים מנעת חוק גיוס אמיתי. חיזקת במו ידיך את המשתמטים והעריקים על חשבון המשרתים. היו לך כל כך הרבה הזדמנויות, להתעלות לגודל השעה - להיות מנהיג. נכשלת.

בממשלה שנקים נעביר חוק גיוס אמיתי מתוך מחויבות מוחלטת לביטחון מדינת ישראל. נעביר חוק גיוס אמיתי שיחזק את צה״ל להבטחת ייעודו: להגן על המדינה, להבטיח את קיומה ולנצח בכל מלחמה".