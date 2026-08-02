נתניהו בורח מהחרדים: חוק המעצרים נכשל; יהיה חוק גיוס מלא

נתניהו נגד המנהיג הליטאי ( יונתן זינדל/פלאש90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (ראשון), במהלך דיון סגור, לסוגיית גיוס בני הציבור החרדי ולחוק המעצרים הזמני. נתניהו הודה כי החוק לא השיג את מטרותיו והבהיר כי לא יקודם חוק דומה לאחר הבחירות.

"חוק המעצרים הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי", אמר נתניהו בדיון. לדבריו, החוק נועד לתת מענה זמני למתיחות סביב מעצרם של חייבי גיוס חרדים, ובמקביל לעודד עלייה במספר המתגייסים לצה"ל.

עוד באותו נושא עובד מעון רה"מ נגד שרה נתניהו: "זה היה כמעט ברמת עבדות" חדשות סרוגים

עם זאת, ראש הממשלה הודה כי התוצאה המבוקשת לא הושגה: "בפועל זה לא צלח, ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה".

נתניהו הציג בפני המשתתפים את התוכנית שאותה הוא מבקש לקדם לאחר מערכת הבחירות. לדבריו, הממשלה הבאה לא תסתפק בהסדר זמני נוסף, אלא תפעל להעברת חוק גיוס מלא.

"לאחר הבחירות נקים ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צרכי צה"ל", הצהיר ראש הממשלה. בדבריו קשר נתניהו בין הרכב הממשלה העתידית לבין היכולת לקדם את החוק ולהעניק מענה לדרישות כוח האדם של הצבא.

האמירה החריפה ביותר של נתניהו עסקה במי שאינם לומדים תורה ואינם מתגייסים. ראש הממשלה הבהיר כי במסגרת המדיניות שהוא מציג, מי שאינו לומד לא יוכל להמשיך ולהימנע משירות.

"מי שלא לומד תורה יתגייס, או ילך לכלא", אמר נתניהו בדיון הסגור.