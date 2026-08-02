תקדים מסוכן: ראש ישיבה הורחק מהר הבית לחודש

הר הבית ( צילום: Jamal Awad/Flash90 )

תקדים מסוכן בהר הבית. ניצב אבשלום פלד הוציא היום (א') צו הרחקה לראש ישיבת ניר בקריית ארבע, הרב נעם ולדמן, בעקבות האירועים שהתרחשו במהלך העלייה להר הבית בתשעה באב.

ההרחקה באה אחרי שתלמידי ישיבת ניר המשיכו בתפילתם בהר הבית בתשעה באב, לאחר שלדבריהם השוטרים לא אפשרו להם להשלים את התפילה באזור המזרחי של ההר - האזור שאושר להם לתפילה. הרב ולדמן, מראשי ישיבות ההסדר ומי שמוביל לאורך השנים את תלמידי ישיבת ניר בעלייה להר הבית, הורחק בעקבות האירוע לחודש.

צו ההרחקה ( צילום: ללא )

במקביל, דוד ארלנגר הורחק מהר הבית למשך שלושה חודשים, וזאת בחשד לניסיון להכניס תפילין להר. ארלנגר עוכב כבר במבואת הכניסה להר, וההרחקה לכאורה נעשתה על בסיס החשד.

האירוע מגיע דווקא על רקע השינוי שחל בשנים האחרונות במדיניות המשטרה בהר הבית, והגידול המשמעותי במספר היהודים העולים למקום.

בתשעה באב האחרון, עלו להר הבית יותר מ-2,000 יהודים, בהם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, השר יצחק וסרלאוף וחברי כנסת נוספים. בן גביר אף אמר במהלך העלייה כי "יהודים שמתפללים, מרגישים כאן בעלי הבית" וטען כי מדובר ב"התקדמות ענקית".

בן גביר בהר הבית ( שימוש חופשי )

אלא שבין ההצהרות על "התקדמות ענקית" לבין המציאות בשטח, מתברר שעדיין קיים מרחק לא קטן: בעוד השר מדבר על להיות "בעלי הבית", ראש ישיבה שמגיע עם תלמידיו להר הבית מורחק ממנו לחודש.

כך, לצד העלייה במספר היהודים שמגיעים להר הבית וההצהרות של בן גביר על שינוי המדיניות בהר, גם מספר ההרחקות ממשיך לעלות: 536 יהודים הורחקו מההר בשנת 2025, לעומת 278 בשנת 2024 - כמעט פי שניים, כך נמסר מהמשטרה לתנועה לחופש המידע.