"ברגע אחד נחשפת הצביעות של ארגוני השמאל"

בן גביר לא מבין את ארגוני השמאל ( יונתן זינדל/פלאש90 )

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיע על עתירת ארגוני השמאל והוועד הארצי לראשי הרשויות הערביות נגד ההחלטה שהעביר לשילוב השב״כ במאבק בפשיעה במגזר הערבי.

"מדהים איך ברגע אחד נחשפת כל הצביעות והשקר של ארגוני השמאל והועד הארצי לראשי הרשויות הערביות!", מסר בן גביר. בשבוע שעבר בהחלטה משותפת של ראש הממשלה, השר לביטחון לאומי והשרה לשוויון חברתי הוחלט על הכנסת השב"כ לטיפול ברצח במגזר הערבי - החלטה שהייתה תקועה בגלל הייעוץ המשפטי לממשלה.

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"שנים הם מאשימים אותנו שאנחנו אשמים בזה שהם רוצחים את עצמם, גם בזמן שאנחנו עובדים לילות כימים כדי להילחם בתרבות הרצח במגזר ולהחזיר את המשילות. וכעת כשהצלחנו לרתום את השב״כ למשימה, מי קופץ ועותר לבג"צ נגד? ארגוני השמאל הקיצוני יחד עם הוועד הארצי לראשי הרשויות הערביות".

בן גביר הסביר את המניע של העותרים: "הם רצים לבג״ץ כדי להגן על העבריינים וכדאי שלא נגלה לאן הכסף הלך… ואח״כ יטענו שהמדינה אשמה ברציחות. לא אירתע. אמשיך בכל הכח, עד לסיום מהפכת המשילות!"?