מכה לסמוטריץ': הרב זרביב דחה את הצעת השריון למפלגה

אכזבה ליו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ': הרב אברהם זרביב השיב היום (ראשון) בשלילה להצעה לקבל שריון במפלגה ולא יתמודד במסגרתה בבחירות הקרובות.

זרביב, שהתפרסם כנהג ה-D9 והשיא משואה, קיבל מסמוטריץ' הצעה להצטרף למפלגה באמצעות מקום משוריין. עם זאת, לאחר שבחן את האפשרות, החליט שלא לקבל את ההצעה ולהישאר מחוץ למסגרת המפלגתית.

בסביבתו של הרב זרביב אומרים כי במהלך המגעים לא דובר רק על שריון ברשימת המפלגה לכנסת. לדבריהם, במסגרת השיחות עלתה גם האפשרות שהוא יקבל תפקיד שר, אם התנאים הפוליטיים יאפשרו זאת.

למרות ההצעה, זרביב בחר להשיב בשלילה. בסביבתו מסבירים כי להחלטה היו כמה סיבות, ובהן רצונו להמשיך "להיות שייך לכל עם ישראל ולא למשהו מפלגתי".

הסירוב מהווה אכזבה עבור סמוטריץ', שביקש לצרף לרשימת הציונות הדתית דמות המזוהה בציבור כדיין, כלוחם וכמי שנבחר להשיא משואה. ההצעה כללה אפשרות להשתלב ברשימה באמצעות שריון, אך זרביב העדיף שלא לקשור את פעילותו למסגרת פוליטית מסוימת.

בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על המקום ברשימה שהוצע לזרביב או על תפקיד השר שעליו דובר. עם זאת, התשובה שהעביר לסמוטריץ' ברורה: הוא אינו מעוניין לקבל את ההצעה, ומעדיף להמשיך לפעול מבלי להיות מזוהה עם מפלגה אחת.