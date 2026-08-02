איראן מכחישה: "אין עסקה, הורמוז לא ייפתח"

אחרי שטראמפ התקפל בפעם המי יודע כמה, וטען כי גובשה מסגרת הסכמות לעסקה, שכוללת את פתיחתו המיידית והמלאה של מצרי הורמוז ושהמשטר האיראני הסכים אליה, כעת גורמים מקורבים לצמרת המשטר טוענים בדיוק ההפך.

גורמים מרכזיים בצומתי ההחלטות במשטר ויודע דבר בנושא התקדמות המו"מ טענו בפני הרשת הממלכתית האיראנית פארס: "אין שום הסכם בעניין פתיחה מחדש של מיצר הורמוז. הידיעות בנושא שקריות".

גורם צבאי ששוחח גם הוא עם הרשת הסביר כי: " כל עוד נמשכים הצעדים העוינים של האמריקנים, מיצר הורמוז יישאר סגור. תנועת הספינות תתאפשר רק בהתאם לנתיב המוכרז ובאישור של הכוח הימי של משמרות המהפכה".

בנוסף, מוחמד מרנדי, יועץ לשעבר לצוות המו"מ האיראני בשיחות עם ארה"ב ומקורב אל שורות המשטר, עקץ את הנשיא טראמפ ברשתות החברתיות והודיע: "כולם יודעים שזה פייק ניוז, טראמפ נסוג"