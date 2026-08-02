אחרי 8 חודשי לחימה: צק"ח 401 יוצא מלבנון

דובר צה"ל עדכן הבוקר, כי כוחות צוות הקרב החטיבתי 401, בפיקוד אוגדה 91, השלימו את משימתם בדרום לבנון.

צוות הקרב המובחר של השיריון מחוזק בגדודי הנדסה וחי"ר נכנס לדרום לבנון עוד בזמן הפסקת האש שאחרי מבצע חיצי הצפון, ונכנסו למלחמה מלאה אחרי מבצע שאגת ארי והצטרפות חיזבאללה ללחימה לצד איראן. במהלך פעילותם, הכוחות השמידו יותר מ-1,200 תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה, ובהן תוואים תת-קרקעיים באורך מצטבר של מאות מטרים, שהושמדו בשיתוף כוחות יהל”ם. בנוסף, איתרו הכוחות יותר מ-600 אמצעי לחימה וחיסלו יותר מ-60 מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה. במהלך הלחימה איבדה החטיבה מח"ט אחד שנפצע באורח קשה אל"מ מאיר בידרמן ושני מג"דים: סא"ל אור יול שנפצע קשה וסא"ל דור בן שמחון שנהרג מרחפן נפץ.

לוחמים בתוך איתור בדרום לבנון ( דובר צה"ל )

מדברי מפקד חטיבה 401, אלוף-משנה יואב שניידר: "התכלית - מניעת והרחקת האיום על אזרחי ישראל. זאת התכלית שאותה שיננו בוקר וערב. הישגי החטיבה בלבנון הושגו במחירים כבדים גם של לוחמי החטיבה וגם של צוות הקרב החטיבתי. אנו תמיד נזכור את חללי החטיבה והם תמיד יהיו בליבינו לעד. עם נפילתו של כל חלל אנו כואבים ומרכינים ראש, אך בו ברגע מתפעלים מערכים ומישירים מבט להשלמת המשימה, כדי לוודא שאובדנם לא יהיה לשווא״.