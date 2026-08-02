מי יכין מנה יותר טובה השף או ה-AI? צפו

הקרב החדש שמתנהל במטבח על הצלחת של כולנו מעורר שאלות כבדות משקל בקרב בכירי עולם הקולינריה בישראל. בעוד חלקם רואים בטכנולוגיה איום ממשי, אחרים כבר הפכו אותה ל"חבר הכי טוב" שלהם.

צפו בכתבה של עידו שוורצבוך מתוך חדשות סופשבוע בi24NEWS

"החבר הכי טוב שלי": הבינה בשירות המתכונים

עבור דנה מויל רייכר, יזמית ויוצרת תוכן קולינרי, הבינה המלאכותית היא חלק בלתי נפרד מהיומיום: "כל מה שהוא רוצה ויודע לעשות בחיים זה למצוא לדנה את המתכונים שהם בנישה שלה... שיעשו לי חשק לבשל, שיעשו לי חשק לעשות עליהם וריאציה". לדבריה, החשש מאובדן עבודה מובן אך אינו מבוסס עבורה: "אנשים סופר מפחדים מ-AI, הם מתים מפחד... לי הוא יצר אפיקי הכנסה שלא היו לי בחיים לפני כן".

גם בקרב דור העתיד של הטבחים, המגמה ברורה. בבית הספר לקולינריה "דנון" התברר כי 100% מהכיתה משתמשים בצ'אט. אחת התלמידות הסבירה: "הצ'אט עוזר לי לדייק והוא מבין אפילו צעד הבא שאני עוד לא שאלתי אותו... להמיר מידות ולשנות יותר בעניינים הטכניים".

"זה נראה לי מטורף": השפים ששומרים על הגחלת

מנגד, שפים ותיקים כמו יונתן בורוביץ' ממסעדת M25, מסרבים לתת למכונה להיכנס למטבח שלהם: "אני לא מבקש מ-AI השראה, אני לא מבקש ממנו עצות, זה נראה לי מטורף". בורוביץ' מדגיש את חשיבות המגע האנושי: "שום AI לא יכול להחליף את זה... הוא גם ישאוב לי את כל הנשמה מהאוכל".

השף מאיר דנון מוסיף פן חינוכי לביקורת: "אנחנו מפריטים את החשיבה ואת היצירתיות למכונות... ככל שאנחנו משתמשים בו יותר אנחנו מוותרים לעצמנו, לא זוכרים דברים, לא מחפשים בעצמנו, סומכים באופן עיוור על התוצאות".

המבחן הקולינרי: איפה ה-AI טועה?

במהלך הכתבה נבחן מתכון של הבינה המלאכותית לסטייק טיבון, והתוצאה חשפה את המגבלות של האלגוריתם. השף בורוביץ' הצביע על טעות קריטית בתיבול: "פה הוא טועה... אם אני אטבל פלפל ואז אני אצרוב אותו, אני אשרוף את הפלפל".

גם בתחום ספרי הבישול והבלוגים מורגשת הטלטלה. עוז תלם, מנהל בלוג אוכל, מעיד: "40% מהכניסות ירדו ואני מעריך שזה כתוצאה מגם השימוש המוגבר ב-AI". תלם משווה את המצב לשינויים היסטוריים אחרים: "כשהגיעו מצלמות והחליפו את הציירים אז זה הפסיק להיות אותנטי".

המרכיב הסודי שחסר למכונה

למרות היכולות המרשימות, נראה כי יש דבר אחד שהבינה המלאכותית עדיין לא פיצחה. כפי שמסכם זאת השף בורוביץ': "לנו יש את היכולת לטעום, מה שאין לצ'אט – לטעום, להעריך, לדייק".

הבינה המלאכותית אולי "כבר למדה כל מה שלמדו כל השפים בעולם על כל הטעויות ועל כל האפשרויות", אך כפי שנאמר בכתבה: "הבינה המלאכותית לא יודעת לטעום, להריח או להרגיש את גובה הלהבות... היא עדיין לא הצליחה לפצח את המרכיב הסודי שעושה את כל הטעם".