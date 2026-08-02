( (צילום: Tomer Neuberg/ Flash90) )

משי קלינשטיין, השחקנית והזמרת המוכרת מעולמות התיאטרון, הטלוויזיה והדיבוב, עושה היום (ראשון) את הצעד המשמעותי ביותר בקריירה המוזיקלית שלה: היא משחררת את הסינגל הראשון "תגיד לי" מתוך אלבום בכורה אישי שצפוי לצאת בהמשך השנה. הסינגל החדש מציג את קלינשטיין כיוצרת ומבצעת בשלה, עם קול צלול ומרגש שמביא איתו עומק אומנותי וחיבור מחודש לקול הפנימי שלה.

"בשנים האחרונות התחלתי להרגיש געגוע עמוק לילדה שהייתי – זו שכל מה שהיא רצתה היה פשוט לשיר", משתפת קלינשטיין. "המפגש באולפן והעבודה הצמודה עם המנהל האומנותי גדי גידור עזרו לי להפוך משהו שנראה במשך שנים רחוק ולא אפשרי – למציאות".

מהשושלת המוזיקלית לבמה האישית קלינשטיין, בתם של הזמרת ריטה והזמר רמי קלינשטיין, מצטרפת כעת באופן רשמי לשושלת המוזיקלית המפוארת של המשפחה, לצד אחותה הזמרת נועם קלינשטיין. אך בניגוד לציפיות, הדרך שלה למוזיקה לא הייתה פשוטה או מובנת מאליה. במשך שנים היא ביססה את מעמדה כשחקנית מצליחה בתיאטרון, בטלוויזיה ובעולם הדיבוב, והמעבר למוזיקה מקורית דרש ממנה אומץ ובשלות. "הסינגל הראשון והאלבום הזה, נולדו מתוך בשלות, דיוק ואומץ", היא מסבירה. "בדיעבד אני מבינה שזה לא היה יכול לקרות בשום זמן אחר, זה בדיוק הרגע הנכון".

( רפי דלויה )

בין עשייה מוזיקלית לפרויקטים מרכזיים

בימים אלה, קלינשטיין נמצאת בעיצומה של עבודה אינטנסיבית על אלבום הבכורה. לצד העשייה המוזיקלית, היא ממשיכה להוביל פרויקטים מרכזיים בעולמות התרבות והבידור, ביניהם ההפקות 'פיטר פן', 'מיקה שלי' ו'אפס ביחסי אנוש'. כל זאת, לצד האימהות לשני ילדיה.

בעבר, קלינשטיין כבר הוכיחה את כישרונה המוזיקלי בפרויקטים שונים. היא שיחררה שיר מרגש לזכרם של נרצחי הנובה בשם "זה לא הזמן ללכת", שנכתב במקור על ידי ג'סיקה אלטר שאיבדה את בן זוגה בן שמעוני במסיבה בנובה. בנוסף, היא הקליטה גרסה מחודשת לשיר הפתיחה של "פרפר נחמד" לכבוד הגרסה המחודשת של התוכנית האהובה.

כעת, עם אלבום הבכורה האישי, קלינשטיין עושה את הצעד המלא אל עולם המוזיקה המקורית, כיוצרת עצמאית עם קול ייחודי ומסר אישי. הסינגל "תגיד לי" הוא רק התחלה של מסע מוזיקלי שמבטיח להיות מרגש ומשמעותי.