שונאי ישראל מתאחדים: מפלגת הימין החדשה של ארה"ב 

טאקר קרלסון ומקורבי הימין האנטישמי ( צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

קבוצה של חברי קונגרס לשעבר, בכירים בבית הלבן ומובילי דעת קהל בימין האמריקאי העמוק, הודיעו על כוונתם להקים תנועה פוליטית במטרה להשיג את השלטון במפלגה הרפובליקנית, ולכבוש את הבית הלבן.

משפיען הימין המוביל, טאקר קרלסון, אירח בביתו את קולות הימין הבדלני והאנטישמי המובילים ביותר בארצות הברית, ביניהם חברת הקונגרס לשעבר מרג'רי טיילר גרין, חבר הקונגרס תומאס מאסי והבכיר לשעבר בבית הלבן ג'ו קנט, שם החלה הקבוצה במגעים ותכנונים להקמת תנועת ימין חדשה בארה"ב, במטרה ככל הנראה, לנסות לכבוש את המפלגה הרפובליקנית ואת השלטון בבית הלבן. בפסוט שפרסמה חברת הקונגרס גרין, היא תיארה את הפגישה כך: "אמרנו לא למלחמות זרות נוספות, והתכוונו לכך ותמכנו בדונלד טראמפ כי הוא הבטיח זאת. אבל הוא בגד בכולנו. המחויבות שלנו היא אמריקה קודמת לכל האמריקאים, ימין, שמאל ומרכז. התנועה החלה".

לכל אחד מגורמים אלה, שהפכו להיות הקולות הבולטים ביותר בימין האנטי-ישראלי ואנטישמי, שורה של התבטאויות מרחיקות לכת כנגד ישראל ויהודים.

גרעין טענה בעבר כי יהודים 'השתמשו בלייזר חלל' כדי להצית שריפות ברחבי ארה"ב והייתה חברת הקונגרס הרפובליקנית הראשונה שהצביעה כנגד סיוע לישראל מכל סוג.

מאסי הפיץ תאוריות קונספירציה אנטישמיות, במסגרתן טען כי ישראל אחראית לפעילות הפדופיל ג'פרי אפשטיין במטרה לסחוט פוליטיקאים אמריקאים.

ג'ו קנט בתפטר מתפקידו בבית הלבן במחאה על פתיחת המלחמה עם איראן, במכתב ההתפטרות טען כי אשתו, שהייתה חיילת בצבא ארה"ב שהוצבה בסוריה ונהרגה בתקיפת מחבלים 'נהרגה עבור ישראל'.

טאקר קרלסון, משפיען הימין הבדלני המוביל בארה"ב, צפוי על פי כל השמועות לעמוד בראש התנועה, כאשר כבר הציף בעבר את הרעיון של לרוץ לנשיאות בארה"ב. מעבר לכך, קרלסון נחשב חבר ומקורב של סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס, שבנו של קרלסון אף עבד בלשכתו עד לפני חודשים בודדים.

קרלסון הביע רבות את שנאתו וסלידתו מישראל, טען כי ישראל חיסל את הנשיא קנדי בשנות ה-60, הפילה את מגדלי התאומים וסיפק עוד אמירות אנטי-ישראליות ואנטישמיות רבות בעברו.