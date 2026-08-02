עופר וינטר ( מתוך היוטיוב של כאן 11 )

תת-אלוף במיל' עופר וינטר פרסם מסר לוחמני ואמוני, שבו התייחס למצב הביטחוני המתמשך, ללחימה בשטח ולחובתה של מדינת ישראל לאחוז ביוזמה ולהגיע להכרעה מול אויביה.

בדבריו התייחס וינטר ליסודות שעל ברכיהם הוקמה המדינה ולחובה האזרחית והלאומית הנדרשת כיום. "מדינת ישראל קמה מתוך אמונה חזקה בצדקת הדרך, יוזמה ורצון להכרעה. היא לא קמה מתוך המתנה וציפייה שאחרים יעשו במקומנו", כתב וינטר. "תמיד נדרשנו לקחת אחריות, להעז ולפעול. כך גם היום". וינטר שיבח את עמידתם של כוחות הביטחון בשדה הקרב והוסיף: "קרוב לשלוש שנים הלוחמים הגיבורים שלנו נלחמים בעוצמה ומכריעים את האויב בכל מקום. יש לנו חובה וזכות כעם לפעול ולהילחם על קיומנו בארץ הזו".

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האזהרה של משה רבנו והתזכורת מ"צוק איתן"

בחיבור לפרשת השבוע, פנה וינטר לפסוקים בספר דברים המזהירים מפני גאווה והסתמכות בלעדית על כוח האדם: "׳וְאָמַרְתָּ בִּלְבָבֶךָ כֹּחִי וְעֹצֶם יָדִי עָשָׂה לִי אֶת הַחַיִל הַזֶּה: וְזָכַרְתָּ אֶת ה׳ אֱלֹהֶיךָ כִּי הוּא הַנֹּתֵן לְךָ כֹּחַ לַעֲשׂוֹת חָיִל...׳ (ח׳, י”ז-י״ח)".

"היוזמה הכרחית", הבהיר וינטר, "אבל משה רבנו בפרשת השבוע מזהיר מהמחשבה שהכל מתחיל ונגמר בנו. עלינו לזכור מי נותן לנו את הרוח, היכולות והכח לפעול".

לסיום, שילב וינטר דברים שכתב לפקודיו בסיום מבצע "צוק איתן", אז פיקד על חטיבת גבעתי: "בסיום מבצע צוק איתן, אחרי שבועות של לחימה והכרעת האויב, כתבתי בדברי הסיכום ללוחמי חטיבת גבעתי: ׳בלחימתנו המקצועית והערכית עם שאר יחידות הצבא, הבאנו לניצחון במלחמה. יחד עשינו את החיל הזה... מתוך ענווה מודה אני לבורא עולם על שנתן בי את הכוח יחד עמכם לעשות את החיל הזה׳".