השב"ח התחבא מאחורי הרמקול בתא המטען. צפו

השב"ח נתפס בתוך הרמקול. אמש, במהלך פעילות מבצעית של לוחמי מג״ב עוטף ירושלים יחד עם לוחמי המעברים, ביצעו הכוחות בידוק לרכב שהגיע למעבר.
במהלך הבידוק הבחינו הלוחמים ברמקול שהונח בתא המטען באופן שעורר את חשדם. בבדיקה קפדנית של הרכב והרמקול, שדופנו הוסתרה מאחורי תינוק שישב בכיסא ייעודי ברכב, איתרו הלוחמים בתוך הרמקול חשוד שהתברר כשוהה בלתי חוקי.
השב"ח והנהג שעל פי החשד הסיע אותו, הועברו להמשך חקירה במשרד החקירות והמודיעין של מג״ב עוטף ירושלים.
במשטרה אומרים: "פעילות זו מצטרפת למאמץ המבצעי של לוחמי משמר הגבול בכלל הגזרות במהלך השבוע האחרון, במסגרתו נעצרו על ידי לוחמי החיל כ־460 שוהים בלתי חוקיים ולמעלה מ־60 חשודים נוספים בחשד להסעתם, הלנתם והעסקתם של שוהים בלתי חוקיים".