השב"ח התחבא מאחורי הרמקול בתא המטען. צפו

השב"ח נתפס בתוך הרמקול. אמש, במהלך פעילות מבצעית של לוחמי מג״ב עוטף ירושלים יחד עם לוחמי המעברים, ביצעו הכוחות בידוק לרכב שהגיע למעבר.

במהלך הבידוק הבחינו הלוחמים ברמקול שהונח בתא המטען באופן שעורר את חשדם. בבדיקה קפדנית של הרכב והרמקול, שדופנו הוסתרה מאחורי תינוק שישב בכיסא ייעודי ברכב, איתרו הלוחמים בתוך הרמקול חשוד שהתברר כשוהה בלתי חוקי.