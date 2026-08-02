הופעה ספונטנית: זושא הרקידה את מחנה יהודה

בצהרי היום בסוף השבוע, תחת החום הכבד של ירושלים, הגיעו חברי הלהקה זושא אל שוק מחנה יהודה והתיישבו על גדר אבן להופעת רחוב ספונטנית.

תוך דקות ספורות בלבד נוצרה במקום התקהלות ענקית. עוברי אורח, מבקרים בשוק, צעירים וחיילים בסדיר ובמילואים (חלקם חמושים) הצטרפו אל הלהקה, שרו איתם בדביקות ופצחו בריקודים סוערים באמצע הסמטה.

העוברים והשבים, ששלפו מיד את הטלפונים הניידים כדי לתעד את הרגע, הפכו לחלק בלתי נפרד מהמופע. האווירה החמה והסוחפת הפכה את סמטאות השוק למסיבה אחת גדולה של מוזיקה, שירה ואנרגיה ירושלמית ייחודית.

חברי הלהקה הוכיחו שוב כי מעבר לבמות הגדולות, החיבור הבלתי אמצעי עם הקהל הישראלי ברחוב הוא זה שמייצר את הרגעים הקסומים והבלתי נשכחים ביותר.