עובד מעון רה"מ נגד שרה נתניהו: "זה היה כמעט ברמת עבדות"

עמרי מניב, כתב חדשות 12, התייחס הבוקר (ראשון) לחשיפתו בחדשות סוף השבוע של חדשות 12 ובה תביעה שהגיש עובד לשעבר במעון ראש הממשלה נגד משרד ראש הממשלה ורעיית ראש הממשלה, ובה טענות להתעמרות, השפלות, קללות ותקיפות פיזיות.

"יום אחר יום הוא עובר שם השפלות, קללות ותקיפות פיזיות. הוא עבד שם מספטמבר 25' עד פברואר 26'. כמה חודשים אחרי שהוא עזב, הוא מגיש את התביעה הזו והוא דורש לפצות אותו. זה היה כמעט ברמת עבדות", אמר מניב בתוכניתם של גדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב-103FM.

התובע, עוזר תפעול מעל גיל 60, עבד במעון עד לפני כמה חודשים. לטענתו, אף שהוגדר באופן רשמי כעובד תפעול, בפועל הוא שירת את אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, במשך מרבית שעות עבודתו. בתביעה, שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, הוא דורש ממשרד ראש הממשלה פיצוי בסך 300 אלף שקל.

על פי טענותיו, בתקופת עבודתו הוא חווה במעון התעמרות, צעקות, קללות והשפלות על בסיס יומיומי. עוד נטען בתביעה כי במספר מקרים שרה נתניהו תקפה אותו פיזית, דחפה אותו והצמידה אותו לקיר.

מניב התייחס גם למקרים נוספים שתוארו בתביעה ואמר: "הוא סיפר על שלושה מקרים שבהם שרה נתניהו הייתה מאוד עצבנית מטעויות שהוא עושה. היא הייתה מצמידה אותו בשירותים ודוחפת אותו עם הראש לתוך השירותים".

כאמור, העובד תיאר בתביעתו גם שורה של "טקסי ניקיון" שלטענתו היו נהוגים במעון. לדבריו, כל חריגה מהכללים הקפדניים הובילה לצעקות ולאירועי השפלה. בין היתר, הוא טוען כי נדרש לנקות את הרצפה כשהוא זוחל עליה ונעזר במגבונים קטנים בלבד.

אירוע נוסף המפורט בתביעה התרחש, לפי הטענות, לאחר שראש הממשלה שב מביקור בבית הלבן. שרה נתניהו הביאה עמה חמישה ארגזי מזון ממסעדות בארצות הברית, והעובד הניח אותם במטבח שלה במקום במטבח התחתון. לטענתו, הטעות הובילה להתפרצות זעם כלפיו. לצד זאת, התובע מעלה טענות נוספות בנוגע ליחס גזעני שלדבריו ספג במהלך עבודתו.