מבית המדרש לבמה: שרוליק אלישע כבש את דה וויס

רגע מרגש נרשם אמש על במת "דה וויס", כאשר שרוליק אלישע, בן 20 מירושלים, עלה לבמה והפגין ביצוע קולי עוצמתי ומרגש לשיר "והאמת" (מילים ולחן: שלמה ארצי).

אלישע, המשלב בחייו בין עולם הרוח לעשייה חברתית כתלמיד בית מדרש וכמנהל ארגון "למען אחי", הצליח לגעת בלבם של השופטים כבר מהצלילים הראשונים. השילוב בין הקול העדין והמלטף למנעד המרשים סחף את האולם – והביא לסיבוב המיוחל של המנטור עידן רייכל, אליו בחר אלישע להצטרף להמשך הדרך בתחרות.

בני משפחתו של שרוליק, שעקבו בהתרגשות מאחורי הקלעים, לא עצרו את הדמעות והשמחה למראה ההצלחה של הזמר הצעיר, שמסתמן כבר עכשיו כאחד המתמודדים המסקרנים והמסקרנים ביותר העונה.