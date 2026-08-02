מנסור עבאס בתגובה ראשונה לדרמה הפוליטית

( Avshalom Sassoni / Flash90 )

הסערה שחולל הדיווח על מעברו המתוכנן של חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד למפלגת רע"ם מסרבת להירגע, אך נראה כי המהלך נתקל כעת במורכבות פנימית לא מבוטלת.

על פי הדיווח באתר ynet, הניצב בדימוס סגלוביץ' אמנם נתן הסכמה עקרונית למהלך השילוב, אך המפתח הסופי נמצא אצל יו"ר רע"ם, מנסור עבאס. ברקע הדברים, גורמים שונים בתוך הסיעה הציגו עמדה מסתייגת ואף התנגדות רשמית להצבת דמות יהודית בתוך רשימה ערבית לקראת הבחירות. עבאס מנמיך ציפיות ומפנה לבייס בסוף השבוע בחר עבאס לקחת צעד אחורה ונמנע מהכרזות חגיגיות. בהודעה שפרסם בשפה הערבית בלבד – המיועדת בעיקרה לקהל המצביעים הביתי שלו – טען יו"ר רע"ם כי מוקדם מדי לעסוק באיחודים פוליטיים בשלב זה. בדבריו הדגיש עבאס כי הסיעה מרוכזת כעת בהיערכות הפנימית, לקראת כינוס הוועידה הכללית המתוכננת ל-22 באוגוסט 2026, קיום הפריימריז לבחירת נציגי הרשימה והשלמת בניית מוסדות התנועה.

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התנאי: תועלת אלקטורלית וכניסה לקואליציה

בלי לנקוב בשמו המפורש של סגלוביץ', הבהיר עבאס כי כל צעד של חבירה פוליטית או הצטרפות של אישים חיצוניים ייבחן רק בהמשך במוסדות הרשימה, בהתאם לכדאיות האלקטורלית, הפוליטית והמעשית שלהם.

למעשה, יו"ר רע"ם מציב תנאי סף ברור למהלך: שילובו של חבר הכנסת לשעבר מיש עתיד יתממש רק אם יוכח שהוא מקדם את מטרותיה המרכזיות של המפלגה – ובראשן החלפת הממשלה הנוכחית, הגדלת הסיכויים להשתלבות כשותפה מלאה בקואליציה הבאה, וקידום סוגיות הליבה הבוערות בחברה הערבית כגון המאבק בפשיעה ובאלימות, סוגיית הריסות הבתים וקידום השוויון.