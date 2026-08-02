מול קהל שקרא "מוות לישראל": תורג'מן כבש וחגג 

דור תורג'מן ממשיך לחזור לעצמו. הלילה (בין שבת לראשון) כבש החלוץ הישראלי משחק שני ברציפות במדי ניו אינגלנד, אך קבוצתו איבדה יתרון כפול וסיימה בתיקו 2:2 מול מונטריאול.

במחזור הקודם חזר תורג'מן לכבוש לראשונה לאחר בצורת שנמשכה שלושה חודשים, והפעם הוא שוב מצא את הרשת. עם זאת, התוצאה הותירה תחושת החמצה אצל ניו אינגלנד, שפספסה הזדמנות לצמצם את הפער משני המקומות הראשונים בקונפרנס המזרחי.

המחצית הראשונה נפתחה בצורה מצוינת עבור האורחת. בדקה ה-30 היא קיבלה כדור עונשין מ-11 מטרים, וקרלס חיל דייק מהנקודה הלבנה והעלה אותה ליתרון 0:1.

חמש דקות לאחר מכן קיבל תורג'מן הזדמנות מצוינת להכפיל את התוצאה, אך החמיץ מקרוב. החלוץ הישראלי לא נאלץ להמתין זמן רב כדי לתקן: כבר בדקה ה-36 הוא הגיע ראשון לכדור רוחב ודחק אותו לרשת בדרך ל-0:2.

לאחר השער חגגו תורג'מן וחבריו בהתרסה מול הקהל המקומי, שממנו נשמעו קריאות "מוות לישראל". שוער מונטריאול הרחיק את שחקני ניו אינגלנד מהמקום, והמשחק נמשך.

במחצית השנייה הצליחה מונטריאול לחזור במהירות. בראיאן רמירס צימק בדקה ה-52, ושבע דקות בלבד לאחר מכן השלים פרינס-אוסיי אווסו את הקאמבק וקבע 2:2.

עד לסיום לא הצליחה אף אחת מהקבוצות להשיג שער נוסף, והן חלקו את הנקודות. מבחינתו של תורג'מן, מדובר בעוד צעד חיובי עם שער שני ברציפות, אך מבחינת ניו אינגלנד זהו משחק שבו יתרון מבטיח לא הספיק לניצחון. עילי פיינגולד, שמתמודד עם פציעה, שוב לא שותף.