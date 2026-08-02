ליברמן בהכרזה שתכריע את הבחירות הבאות: "לא אשב איתו"

יו"ר ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, תוקף בחריפות את אמירותיו של יו"ר מפלגת 'ישר!', גדי איזנקוט, שיצא מוקדם יותר נגד דרישתם של ראשי סיעות קטנות לכהן בתפקיד ראש הממשלה.

בריאיון שערך עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי ברדיו 103FM, טען ליברמן כי הדיונים הללו משרתים את היריב הפוליטי. "אני חושב שגדי מחטיא את המטרה המרכזית", אמר ליברמן והוסיף כי כל כוחות האופוזיציה צריכים להתמקד במאבק להחלפת הממשלה ופירוק השותפות עם המפלגות החרדיות. ליברמן אף פנה ישירות לאיזנקוט והזכיר לו כי גם הוא עצמו מציג את מועמדותו ורואה את עצמו ראוי להנהיג את המדינה. לדברי ליברמן, עצם העיסוק בשאלת המיקומים וההנהגה משחק לידיו של ראש הממשלה. "כולכם נופלים בדיוק למלכודת של נתניהו, שמעדיף שנעסוק במי ראשון ומי שני במקום להתמקד במהות", טען.

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"הליכוד הפך למפלגה חרדית לייט"

בתגובה לתזכורת של המגישים על כך שבשנות התשעים שימש בעצמו כמנכ"ל הליכוד, תקף ליברמן את המפלגה שבה צמח בעבר וטען כי שינתה את פניה כליל, עד שהפכה למפלגה חרדית-לייט שאין לו שום כוונה לשתף עמה פעולה.

בהמשך הריאיון התייחס ליברמן גם לאפשרות שילובה של מפלגת רע"ם ביום שאחרי הבחירות, על רקע הדיווחים על הצטרפות אפשרית של ח"כ יואב סגלוביץ' לשורותיה. ליברמן קבע נחרצות כי בעקבות אירועי השבעה באוקטובר, מפלגתו של מנסור עבאס אינה יכולה לקחת חלק בקואליציה עתידית, לא כחברה מלאה ולא כתמיכה מבחוץ.

ההצהרה של ליברמן כמעט סותמת את הגולל על השאיפות של השמאל להקים ממשלה בבחירות הבאות, שכן על פי כל הסקרים – בלי מפלגתו של עבאס, אין לשמאל את 61 המנדטים הדרושים להקים ממשלה.