באיראן לועגים לטראמפ: "כולם יודעים - הוא נכנע" 

טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

שעות לאחר שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודיע כי החליט לבטל מתקפה צבאית שתוכננה נגד איראן, הגיעה תגובה עוקצנית מהצד האיראני.

מוחמד מרנדי, ששימש כיועץ לצוות המשא ומתן האיראני בשיחות מול ארצות הברית, לעג לדברי הנשיא האמריקני וכתב: "כולם יודעים שזה פייק ניוז. טראמפ נסוג." דבריו מגיעים לאחר שטראמפ טען כי ארצות הברית הייתה ערוכה לבצע מתקפה רחבת היקף נגד איראן, אך החליט לעצור אותה בעקבות פניות שהתקבלו מאיראן וממדינות נוספות במזרח התיכון, שביקשו להעניק הזדמנות נוספת למשא ומתן. בהודעתו ציין טראמפ כי הכוחות האמריקניים היו מוכנים לפעול בעוצמה חסרת תקדים, וכי ביטול התקיפה נועד לאפשר התקדמות להסכם חדש. לדבריו, ההבנות המתגבשות כוללות פתיחה מלאה של מצר הורמוז ונקיטת צעדים שיביאו לסיום האיום הגרעיני האיראני.

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עם זאת, בטהראן דוחים את הגרסה האמריקנית. תגובתו של מרנדי מציגה תמונה הפוכה לחלוטין, שלפיה לא איראן היא שביקשה לעצור את ההסלמה, אלא דווקא טראמפ הוא שבחר לסגת מהאפשרות הצבאית.

לפי שעה, לא פורסמה תגובה רשמית של ממשלת איראן או של משרד החוץ האיראני לדברי טראמפ, אולם דבריו של מרנדי מצטרפים לקו האיראני המבקש להציג את וושינגטון כמי שוויתרה על המהלך הצבאי ולא את טהראן כמי שנכנעה ללחץ.

בינתיים, המשא ומתן בין הצדדים נמשך, בעוד שאלת ההסכם העתידי והאפשרות לחידוש האיום הצבאי ממשיכות לעמוד במרכז המתיחות בין המדינות.