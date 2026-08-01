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דיווח דרמטי

בכיר הפתח לשעבר דחלאן: "קושנר הבטיח שישראל תפסיק את התקיפות בעזה"

בכיר הפתח לשעבר טען בראיון כי יועצו של טראמפ לשעבר העביר לו מסר לפיו התקיפות בעזה ייפסקו. כעת נותר לראות האם השטח יגיב להצהרות

02.08.26
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ג'ארד קושנר ((צילום: אלכסנדרוס מיכאילידיס\שאטרסטוק))

בכיר הפתח לשעבר, מוחמד דחלאן, טוען בחשבונו ברשת X כי לאחר שארגון הטרור חמאס ושאר הפלגים ברצועה אישרו את "מסמך 15 הנקודות" ליישום השלב השני בתוכנית האמריקנית, "הצלחת המתווה תלויה כעת במחויבות מלאה של ישראל להפסקת התקיפות וחיסול המחבלים ברצועת עזה".

דחלאן, שאינו נושא כיום בתפקיד רשמי ברשות הפלסטינית אך מציג את עצמו כמי שמתווך מול האמריקנים, טען עוד כי יועצו של טראמפ, ג'ארד קושנר, הבהיר לו כי הגיע להסכמות מול דרג המדיני בישראל על עצירת תקיפות צה"ל החל מבוקר יום ראשון.

במקביל, פנה דחלאן לארגוני הטרור ברצועה וקרא להם לעמוד בתנאי ההסכם, לחדול ממפגני כוח חמושים ברחובות ולהימנע מצעדים שעלולים לתת לישראל עילה לחדש את הלחימה.

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