חוסל ראש הרשות המנהלית של חמאס בדיר אל-בלח

צה"ל והשב"כ ממשיכים לפגוע בדרג הפיקודי והניהולי של ארגון הטרור ברצועת עזה. בצידו הפלסטיני של האזור מדווחים על הרוגים נוספים בתקיפת הדירה.
צה"ל ממשיך להדק את הלחץ על זרועות השלטון והטרור של חמאס ברצועת עזה: לוחמי צה"ל חיסלו לפני זמן קצר את המחבל שייח' כמאל אבו מועיליק (המכונה אבו נבהן), אשר שימש כראש הרשות המנהלית של ארגון הטרור באזור דיר אל-בלח שבמרכז הרצועה.
על פי דיווחים פלסטיניים, התקיפה בוצעה באופן ממוקד לעבר דירת מגורים שבה שהה. יחד עמו נהרגה אשתו, ודווח על מספר פצועים נוספים בדרגות פציעה שונות שהיו בסביבת המבנה.
תקיפה זו מצטרפת לשורה של סיכולים ממוקדים של צה"ל בימים האחרונים, שמטרתם לפרק לא רק את הזרוע הצבאית של חמאס, אלא גם את מנגנוני השליטה האזרחיים והמנהליים שמאפשרים לארגון להמשיך ולנהל את שטחי הרצועה.