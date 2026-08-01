חוסל ראש הרשות המנהלית של חמאס בדיר אל-בלח

אבו נבאן ( צילום: ללא קרדיט )

צה"ל והשב"כ ממשיכים לפגוע בדרג הפיקודי והניהולי של ארגון הטרור ברצועת עזה. בצידו הפלסטיני של האזור מדווחים על הרוגים נוספים בתקיפת הדירה.

צה"ל ממשיך להדק את הלחץ על זרועות השלטון והטרור של חמאס ברצועת עזה: לוחמי צה"ל חיסלו לפני זמן קצר את המחבל שייח' כמאל אבו מועיליק (המכונה אבו נבהן), אשר שימש כראש הרשות המנהלית של ארגון הטרור באזור דיר אל-בלח שבמרכז הרצועה.

השייח' ובנו ( צילום: ללא קרדיט )