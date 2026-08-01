חיסול בנתיבות. עבריין מוכר למשטרה נרצח ביריות

חיסול פלילי בנתיבות. כוחות הצלה הוזעקו לזירה בעיר נתיבות שם אלמונים ירו לעבר שני בני אדם. אחד מהם, כבן 40 נפצע אנוש ומת מפצעיו, השני כבן 29 נפצע קל.

חובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א אוריאל כהן סיפר: "הפצוע שכב ברחבת החניה בסמוך לרכבים כשהוא סובל מפציעות בגופו. הוא היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים וביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות אבל הפציעה שלו הייתה אנושה ובסופן נאלצנו לקבוע את מותו.

בסריקות שביצענו בבניינים הסמוכים איתרנו גבר בן 29 בהכרה מלאה עם פציעה בגופו. לאחר טיפול רפואי ראשוני בשטח הוא פונה באמבולנס מד"א להמשך טיפול בבית החולים כשמצבו קל."

מהמשטרה נמסר: כוחות משטרת תחנת נתיבות החלו באיסוף ממצאים ובביצוע סריקות לאיתור החשודים המעורבים באירוע. על פי החשד, הרקע לאירוע פלילי".