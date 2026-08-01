ישראל נשרפת: חום מסוכן של 46 מעלות. תחזית מזג אוויר

גל החום הכבד שפקד את אזורנו הגיע היום לשיאו, עם טמפרטורות קיצוניות שנמדדו ברחבי הארץ ואי-נוחות אקלימית נרחבת מהצפון ועד הדרום.

על פי דיווח מקיף שפרסם השירות המטאורולוגי, שיאה של ההתחממות נרשם באזורי פנים הארץ והבקעה. "בירושלים נמדדה היום טמפרטורה גבוהה של 36.1 ובשפלת יהודה וצפון הנגב הן הגיעו עד ל-40 מעלות", ציינו בשירות.

בשירות הוסיפו כי "במקומות רבים בפנים הארץ הטמפרטורות הגיעו בשעות הצהרים ל-40 מעלות ויותר. מדפנה שבגבול הצפון, דרך עמק החולה, אזור בית שאן, בקעת הירדן, ים המלח והערבה ועד אילת נרשמו טמפרטורת של 40 מעלות ויותר".

45.2 מעלות בגלגל; לחות מחניקה במישור החוף

גזרת הכנרת והעמקים סבלה אף היא מעומסי חום כבדים במיוחד. בשירות המטאורולוגי פירטו את הנתונים ואמרו כי "באזור הכנרת טיפסה הטמפרטורה עד ל-43.5 מעלות (בכפר נחום שבצפון האגם), בטבריה ל-42.5 ובאזור בית שאן גם כן נמדדו 43.5 מעלות". את השיא הלאומי של היום רשם יישוב אחד בבקעה: "הטמפרטורה הגבוהה ביותר נמדדה היום בגלגל שבבקעת הירדן, כ-45.2 מעלות".

מנגד, במישור החוף המשיכו התושבים לסבול בעיקר מהלחות הגבוהה, שהפכה את עומס החום לקיצוני. "ברצועת החוף לא נרשמות טמפרטורות גבוהות והן נשארות סביב ה-30-32 מעלות (וזאת בשל הקרבה לים התיכון שקריר ביחס ליבשה), אך שם שררה לחות יחסית של 70-75% (אחוזי הלחות הגבוהים ביותר נמדדו בחדרה: 78%) ועל כן עומסי החום היו גבוהים מאוד עד קיצוניים".

התחזית ליומיים הקרובים: הכבדה נוספת ויבש במיוחד

בשירות המטאורולוגי מזהירים כי מחר צפויה החמרה נוספת בתנאי המזג אוויר: "מחר צפויה עוד עלייה קלה בטמפרטורות והן יגיעו לכ-45 באזור הכנרת ול-46-46.5 בבקעת הירדן".

כמו כן, בפנים הארץ צפויה צניחה משמעותית באחוזי הלחות, שתביא למזג אוויר יבש במיוחד: "בפנים הארץ יהיה יבש מאוד וביום ב׳ צפויות בירושלים 10% לחות בלבד לעומת כ-30-40% בימי קיץ שגרתיים".