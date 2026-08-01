AI או תירוץ? מאחורי הקלעים של גל הפיטורים הגדול ב-2026

שוק ההייטק העולמי חווה טלטלה משמעותית בשנת 2026, כאשר יותר מ-76 אלף עובדים פוטרו מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם בתוך שבעה חודשים בלבד. מאחורי המספרים עומדת מגמה ברורה: האצה דרמטית בהטמעת בינה מלאכותית, לצד מהלכי התייעלות ושינוי סדרי עדיפויות עסקיים.

לפי דיווחים שונים, היקף הפיטורים רחב בהרבה מהחברות המובילות בלבד. למעלה מ-205 אלף עובדים נפגעו ביותר מ-320 סבבי פיטורים בענף כולו מאז תחילת השנה - קצב כמעט כפול מזה שנרשם ב-2025. ביותר ממחצית מהמקרים, החברות ציינו במפורש את הבינה המלאכותית כגורם מרכזי.

הקיצוצים הגדולים: מי הוביל את הגל

אורקל בלטה עם סבב הפיטורים הגדול ביותר, כאשר כ-21 אלף עובדים - כ-13% מכוח האדם - איבדו את עבודתם. החברה אף קישרה באופן ישיר בין המהלך לבין הטמעת טכנולוגיות AI.

אחריה ניצבת אמזון עם כ-16 אלף משרות שקוצצו, בנוסף לגלי פיטורים קודמים. דל קיצצה כ-11 אלף עובדים, ומטא חצתה את רף ה-10,000 במספר סבבים.

גם חברות נוספות הצטרפו למגמה: מיקרוסופט (כ-4,800), סיסקו ובלוק (כ-4,000 כל אחת), אינטואיט (3,000), אטלסיאן (1,600) ו-Cloudflare עם יותר מ-1,100 עובדים.

“AI Washing”: תירוץ או מהפכה אמיתית?

לצד הנתונים הדרמטיים, מתפתח ויכוח חריף סביב הסיבה האמיתית לפיטורים. בעוד חברות רבות מצביעות על AI כגורם מרכזי, כלכלנים ואנליסטים מטילים ספק.

דניאל זאו, הכלכלן הראשי של Glassdoor, טוען כי עצם אזכור הבינה המלאכותית אינו בהכרח מעיד שהיא הסיבה האמיתית. גם מנכ"ל OpenAI, סם אלטמן, מתח ביקורת על התופעה וכינה אותה "AI Washing" - שימוש במונח ככיסוי להחלטות פיננסיות.

מיקרוסופט, למשל, הבהירה כי המשרות שקוצצו אינן מוחלפות ישירות על ידי AI, אך במקביל הודתה כי כוח האדם הכולל צפוי להצטמצם ככל שההשקעה תעבור לתשתיות בינה מלאכותית. גם סיסקו הדגישה שמדובר ב"יישור קו משאבים" ולא במהלך חיסכון קלאסי.

שוק יציב - אך משתנה

למרות גלי הפיטורים, שוק העבודה הכללי נותר יציב יחסית עם שיעור אבטלה של כ-4.3%. עם זאת, מתברר כי השינוי עמוק יותר ממה שנראה: סקר שנערך לאחרונה מצא כי יותר משליש מהחברות שביצעו פיטורים הקשורים ל-AI כבר החזירו לפחות מחצית מהמשרות - אך בתפקידים שונים.

המשמעות ברורה: לא מדובר בהיעלמות עבודה, אלא בהשתנותה. כפי שניסח זאת מנכ"ל אטלסיאן, מייק קנון-ברוקס: הבינה המלאכותית משנה את תמהיל הכישורים הנדרש - ולעיתים גם את מספר התפקידים עצמם.