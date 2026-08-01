OpenAI מחלקת מנוי חינם לעשרות אלפים - אבל יש קאץ'

OpenAI הכריזה על תוכנית חדשה שבמסגרתה תעניק גישה חינמית ל-ChatGPT ולכלי הבינה המלאכותית המתקדמים שלה לעד 100 אלף חוקרים בתחומי המדע, ההנדסה והמתמטיקה. המהלך, שייצא לדרך כבר בקיץ הקרוב עם כ-10,000 משתתפים ראשונים ממוסדות מובילים כמו המכון ללימודים מתקדמים (IAS) ואקול נורמל סופרייר בצרפת, צפוי להתרחב בהדרגה עד 2027.

במסגרת התוכנית, החוקרים יקבלו גישה לחבילת כלים המקבילה למנוי ChatGPT Pro בשווי כ-200 דולר בחודש, כולל שימוש במודל GPT-5.6 Sol Pro, חלונות הקשר רחבים יותר, מגבלות שימוש גבוהות וכלים מתקדמים כמו Codex ו-ChatGPT Work. בנוסף, כל חוקר יוכל להזמין עד ארבעה שותפים מאותו מוסד לעבוד עמו בסביבת עבודה מאובטחת, כאשר OpenAI מדגישה כי הנתונים לא ישמשו לאימון המודלים כברירת מחדל.

לדברי החברה, מטרת המהלך היא "לשים כלים חזקים בידי קהילת המחקר ולאפשר לחוקרים להתמקד בשאלות שהם מכירים טוב ביותר", מבלי שהחברה עצמה תכתיב את כיווני המחקר.

התוכנית היא חלק מהתחייבות רחבה יותר של OpenAI להשקיע מעל 250 מיליון דולר עד 2027 בתמיכה במחקר מדעי. במסגרת זו נכללות גם יוזמות נוספות כמו NextGenAI, בהיקף של 50 מיליון דולר, ושיתופי פעולה עם מעבדות לאומיות ואוניברסיטאות בארה"ב דרך פרויקטים כמו Genesis Mission של משרד האנרגיה.

לפי נתוני החברה, כ-1.3 מיליון משתמשים כבר עושים שימוש שבועי ב-ChatGPT למחקר מתקדם במדעים ובמתמטיקה, עם יותר מ-8.4 מיליון הודעות. גם בעולם האקדמי ניכרת עלייה בשימוש: מספר המאמרים ב-arXiv שמזכירים בתוכם את ChatGPT זינק מ-14 בלבד בפברואר ל-100 בתוך שלושה שבועות ביולי.

עם זאת, לצד הפוטנציאל להאיץ פריצות דרך מדעיות, המהלך מעורר גם שאלות אסטרטגיות. מומחים מציינים כי הוא עשוי להגביר את התלות של חוקרים בכלים של OpenAI ואף ליצור זיקה בין הישגים מדעיים לבין פלטפורמה מסחרית אחת. בנוסף, חוקרי בינה מלאכותית ממשיכים לטעון כי גישה אמיתית למחקר דורשת שקיפות גבוהה יותר - כולל גישה למשקלי המודלים ולנתוני האימון, תחומים שבהם OpenAI עדיין שומרת על מדיניות סגורה מטעמי בטיחות.

כך, בעוד OpenAI מרחיבה את הגישה לכלים שלה, היא ממשיכה לשלוט בליבה הטכנולוגית - איזון שמעורר דיון מתמשך על עתיד המחקר בעידן הבינה המלאכותית.