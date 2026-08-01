מה הוא רוצה? טראמפ בסדרת ציוצים מוזרה

נשיא ארה"ב מצייץ מדי פעם תמונות מוזרות של AI או תמונות שבאות להעביר מסר, אבל נראה שהיום ברח לו רצף מוזר במיוחד.
ביממה האחרונה צייץ טראמפ תמונות בהן הוא נראה מסייר עם חייזר בבסיס אמריקאי, צייץ את דמותו כמפקד במלחמת האזרחים של ארה"ב ואפילו כדמותו של אלביס.
ואיך אפשר בלי לחזור לאיום שלו על סיפוח בכוח של גרינלנד. במקביל גם שם את הדגל האמריקאי על ונצואלה וכתב עליה כי היא המדינה ה-51 של ארה"ב.
בין לבין צייץ גם מבט תחתי על מטוס קרב F-15 בנסיקה למעלה, אולי כדי להפחיד את האיראנים
וואחאד לוזר הטראמפ הזה. קשה לדעת מי יותר לוזר, נתניהו העלוב או טראמפ הפסיכי. קשה לדעת מי יותר פסיכי, שרה או טראמפוש?