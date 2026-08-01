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מה הוא רוצה? טראמפ בסדרת ציוצים מוזרה

נשיא ארה"ב מצייץ מדי פעם תמונות מוזרות של AI, אבל היום הוא התעלה על עצמו עם רצף מוזר במיוחד, כשהוא ליד חייזר, לוחם במלחמת האזרחים ואפילו כדמותו של אלביס

21:57
1 תגובות
טראמפ במלחמת האזרחים האמריקאית (מתוך הרשת החברתית TRUTH)

נשיא ארה"ב מצייץ מדי פעם תמונות מוזרות של AI או תמונות שבאות להעביר מסר, אבל נראה שהיום ברח לו רצף מוזר במיוחד.

ביממה האחרונה צייץ טראמפ תמונות בהן הוא נראה מסייר עם חייזר בבסיס אמריקאי, צייץ את דמותו כמפקד במלחמת האזרחים של ארה"ב ואפילו כדמותו של אלביס.

טראמפ כאלביס פרסלי (מתוך הרשת החברתית TRUTH)
טראמפ במלחמת האזרחים האמריקאית (מתוך הרשת החברתית TRUTH)
טראמפ עם חייזר (מתוך הרשת החברתית TRUTH)

ואיך אפשר בלי לחזור לאיום שלו על סיפוח בכוח של גרינלנד. במקביל גם שם את הדגל האמריקאי על ונצואלה וכתב עליה כי היא המדינה ה-51 של ארה"ב.

שלום גרינלנד (מתוך הרשת החברתית TRUTH)

בין לבין צייץ גם מבט תחתי על מטוס קרב F-15 בנסיקה למעלה, אולי כדי להפחיד את האיראנים

טראמפ מצייץ F-15 מלמטה (מתוך הרשת החברתית TRUTH)

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מי יותר דפוק?
לפני 11 דקות

וואחאד לוזר הטראמפ הזה. קשה לדעת מי יותר לוזר, נתניהו העלוב או טראמפ הפסיכי. קשה לדעת מי יותר פסיכי, שרה או טראמפוש?
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