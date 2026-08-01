מה הוא רוצה? טראמפ בסדרת ציוצים מוזרה

טראמפ במלחמת האזרחים האמריקאית ( מתוך הרשת החברתית TRUTH )

נשיא ארה"ב מצייץ מדי פעם תמונות מוזרות של AI או תמונות שבאות להעביר מסר, אבל נראה שהיום ברח לו רצף מוזר במיוחד. ביממה האחרונה צייץ טראמפ תמונות בהן הוא נראה מסייר עם חייזר בבסיס אמריקאי, צייץ את דמותו כמפקד במלחמת האזרחים של ארה"ב ואפילו כדמותו של אלביס.

טראמפ כאלביס פרסלי ( מתוך הרשת החברתית TRUTH )

טראמפ במלחמת האזרחים האמריקאית ( מתוך הרשת החברתית TRUTH )

טראמפ עם חייזר ( מתוך הרשת החברתית TRUTH )

ואיך אפשר בלי לחזור לאיום שלו על סיפוח בכוח של גרינלנד. במקביל גם שם את הדגל האמריקאי על ונצואלה וכתב עליה כי היא המדינה ה-51 של ארה"ב.

שלום גרינלנד ( מתוך הרשת החברתית TRUTH )

בין לבין צייץ גם מבט תחתי על מטוס קרב F-15 בנסיקה למעלה, אולי כדי להפחיד את האיראנים